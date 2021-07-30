何詩蓓奧運再奪銀︱商店續推優惠　N95口罩2盒$222　啤酒買2送1

【東京奧運／Siobhan Bernadette Haughey／何詩蓓／自由泳】繼前日為香港奪得女子200米自由泳銀牌後，何詩蓓今早（30日）於100米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的52.27秒成績再添銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第3塊獎牌！全城都為何詩蓓相當雀躍，有商店亦繼續推出優惠，與民同樂。
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何詩蓓為香港再奪得1面銀牌，電車公司宣布考慮讓所有市民1周免費乘車，另外亦有不少商店都推出優惠熱烈慶祝，包括有口罩品牌推出現貨N95口罩2盒222元，亦有咖啡館推出啤酒買2送1優惠▼▼▼
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何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。
網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼
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