12星座｜天蠍少說話多以行動表真心　人馬有幸運之神眷顧偏財運旺

【唐綺陽星座運勢週報10/4-10/10】諸星陸續順行，學習從錯誤中成長，凡事要更提高警覺。冥王星恢復順行，天蠍座人際、事業將開啟新篇章。金星在天蠍衝刺，凸顯天蠍相關議題，富豪、黑道等成關注焦點，容易對社會氛圍帶來影響。日、火、水皆在天秤，法律、合作、政治等議題討論度高，事件的發展也越趨強烈。
重要星象：諸星陸續順行，冥王星恢復順行，金星在天蠍衝刺，日、火、水皆在天秤
工作注意：巨蟹、處女、天秤、水瓶
巨蟹：有升官運，關鍵時刻能有所表現
處女：球來就打，靠專業能力做應對
天秤：頗有斬獲，成果被人看見
水瓶：出現支持的力量，能發揮理想
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桃花注意：金牛、天蠍、山羊、雙魚
金牛：展現自我主見，散發魅力
天蠍：少說話避免失誤，用行動去展現
山羊：走溫和親切路線，讓人覺得可愛
雙魚：有戲劇性的桃花，請好好判斷
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財運注意：白羊、人馬
白羊：遇到大挑戰，可適時把握機會
人馬：財運旺中獎運，或有貴人出現
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健康注意：雙子、獅子
雙子：心裡有話就要表達，多休息放鬆
獅子：注意胸腔與消化系統等問題
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】