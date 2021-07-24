日本「月相學」計算月亮能量　月亮落入星座每逢新月或滿月最靈驗

最新的月相學，以月亮為媒介來幫你吸引好運，讓你戀愛、工作都帶來好運氣，就連財富都升級！



撇除各種宇宙事件不談，在2400年前，從古巴比倫人首次提出占星學的概念以來，至今並沒有太多的變化。但最近，出現了另一門與占星學競爭的學說，也就是月相學，是一種以月亮為媒介吸引好運的方法。

日本權威占星學家Keiko以此建立「月相學」學派，能讓你提升運氣與財富。她的新書《The Power Wish能量許願》（由企鵝出版社於2021年出版），介紹如何利用月亮以及其對於宇宙的影響，來實現我們最大的心願，無論是換工作或是尋找戀愛對象，它的前提是在月亮週期中的好日子裡，按照月亮落入的星座或宮位來許願。

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什麼是月相學以及能量許願？

就本質上來說，在新月（就是在月亮運行到太陽與地球之間）時，通常是農曆的第一天，此時許下你的心願，就能獲得你心中所渴望的；然後在滿月（當地球運行到月亮與太陽之間）時，大概是每個月的農曆十五和十六日，表達你對所擁有一切的感激之意。

占星學家Keiko解釋說：「在每個月的月初時，有開啟新事物的能量，這就是為什麼我們會利用這段期間許願的原因。而另一方面，農曆十五的滿月，是非常完整且圓滿的，所以在這段期間裡必須懷抱著感激之意。月球與地球之間是相互平衡的，這兩者之間存在著一種張力，這張力與吸引力法則有所連結，這就是為什麼你必須以感恩的心來平衡你所許下的願望，否則，你可能會變得太過貪婪。」

月相學和「能量許願」與占星學有什麼不同呢？

占星學是一種被動的運用，你了解自己或未來可能會發生的事，而能量許願是主動的，因為你正在運用宇宙與月亮的能量來達成理想生活。這也讓Keiko開始思考，如果我們能運用相同的月亮能量，在生活中的其他面向就也能因此而得到改善。隨後，她在自身的個人生活中進行了多年的實驗，直到她設計出了能量許願的概念。

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該如何許一個強而有力的願望

在新月或滿月當天，在你最喜歡的筆記本上寫下你的願望。記得不要提前寫，因為這樣將不具任何影響力，如果無法及時寫下願望的話，你可以在發生後的10個小時內將它們寫下來，但是在新月或滿月時寫會更有效果。時機點是非常重要的，多年來，權威占星學家Keiko一直在自己、朋友與家人身上做實驗，而且相當靈驗，10小時內真的已是極限。

究竟可以許下什麼類型的願望

你不應該只專注於一件事，否則你會發現自己錯過了其他的面向。例如，Keiko在日本的許多客戶想結婚，但如果他們只許下關於結婚的願望，而不去許任何與工作、興趣或是旅行相關的事情，他們實際上可能會錯過間接導致結婚的機會，所以對其他機會抱持開放的態度是非常重要的。

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透過向月亮許願能達成什麼樣的目標

Keiko說：「我知道的例子太多了，人們利用能量許願來獲得他們最想要的。就在兩天前，才有一位女士告訴我，她希望自己的兒子能考上某所高中，結果他就真的考上了。還有一個44歲的女人想要懷孕，她許願了，結果就真的如願以償了。」

她說，關鍵是要確保你的許願方式是正確的。「有些人就是不知道該如何實現自身的心願，但如果你按照這個方法，將你的願望以正確的方式寫下來，你就能夠利用月亮以及宇宙的能量來實現你所想要的一切。」

十二星座在月相學中有什麼作用呢？

太陽、月亮和上升星座都影響著一個人的各方各面，Keiko說：「以月相學來說，月亮星座可是十分重要的，這也是新月或滿月落入的星座，不管你的太陽星座是什麼，只要你在這段期間內許下的心願都會有效果。」而月亮星座的特徵是在影響你應該許下願望的類型。

例如，新月落入雙魚座，這是一個幫助你理清頭緒與釋放消極念頭的星座。十二星座中的每一個星座都帶有自身的意義，但當新月落入天秤座時，就適合許下你對於戀愛相關的願望，當落入白羊座時可以許下你對於事業相關的願望，當落入金牛座時適合許下你對於財務相關的願望。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：農曆初一向月亮許願！日本最新「月相學」，許下戀愛、工作願望，成功率比占星學還靈。】