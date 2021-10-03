女網友指甲出現垂直凹槽　過來人警告快去檢查　可能是這器官出事

健康是人生最大的財富，因此隨時觀察身體的變化或許可以預防疾病的發生，有一名女網友近來發現自己的指甲上有一條凹槽，讓她非常擔心，上網詢問鄉民們的看法，沒想到有過來人分享自己的恐怖經驗，勸原PO盡快去檢查。



原PO在臉書「爆系知識家」貼出一張自己指甲的照片，只見其中一根手指頭的指甲上有一條直線的凹槽，她想知道身體哪裡出問題，於是上網搜尋相關的文章，沒想到查到的貼文都寫得很嚴重，輕微的就有營養不良，嚴重的則有癌症、肝腎等問題，讓她緊張地想問「如果要去醫院檢查又要看什麼科呢？」

過來人稱問題嚴重可能是這器官出事 點擊放大瀏覽相關照片及網民意見▼▼▼

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貼文引起許多人討論，「有可能只是壓到了，仔細想想有沒有常做什麼動作會壓到那個位置」、「我偶爾也會有，但沒理會，過段時間就好了」、「檢查腎上腺素是否低下，長期吃含類固醇的藥或壓力大都容易引起，調整過後就恢復了，這會較少人發現的症狀」、「太累了，壓力太大了，以前我的指甲也是超健康，現在跟妳一樣」、「中年後常見，生理機能漸衰、鈣流失快等」、「垂直紋是老化，水平紋才是身體出問題」。

過來人：可能是膽石導致

還有過來人提出警告：「其實還真的可能蠻嚴重的……八年多前我覺得我指甲有溝，然後沒多久以後我心肌梗塞，放完支架以後指甲就恢復正常了。」

「前一年我也是發現指甲橫面的部分有凹陷，沒多久就膽結石堵塞膽管引發腎指數超標，移除膽結石後指甲就恢復了，所以還是盡快去醫院全身檢查一下。」

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