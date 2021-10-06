施政報告建議東鐵線增設白石角站　網民憂逼爆：變9卡仲要加站！

【施政報告2021／白石角站】特首林鄭月娥今日（10月6日）公布新一份施政報告，提到將於大埔白石角附近興建1個新的東鐵線車站，以抒緩該區的交通問題。新車站引來市民熱議，狠批東鐵線載客量已經飽和，加站將令情況變得更加惡劣，「搞晒大埔啲巴士，而家連火車都搞埋」、「12卡變完9卡重要加站」，同時質疑香港基建建築速度緩慢，問：「20年起唔起到？」



施政報告建議於白石角增設東鐵線車站，引起大量網民討論。（資料圖片／蔡偉南攝）

東鐵線逐漸轉用9卡車，但不少市民都表示比過往更加擠迫▼ ▼ ▼



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白石角站成為2021年施政報告的市民關注重點之一。白石角近年有多個樓盤分別入伙，加上原有的科學園將有2幢新大樓即將啟用，令區內交通擠塞問題嚴重。因此施政報告建議，於白石角增設東鐵線車站，以解決交通問題及推動科學園發展。

東鐵線加站引來市民激烈討論，但大多都對此表示不認同。不少人都提到現時東鐵載客量飽和，上班下班時車廂極之擠塞，加站勢將令東鐵線更加擠迫。另外繼大埔巴士線需要繞經白石角之後，連東鐵線也受到影響，令大埔區民「被打劫」。

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另外亦有網民擔心，近年香港基建的興建時間長，而且很多都出現延遲，認為即使只是增加白石角1個車站都需要相當的時間，「而家先建議，再plan，再落site，加上政府速度至少都10年」、「20年起唔起到？」

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