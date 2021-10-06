施政報告建議東鐵線增設白石角站　網民憂逼爆：變9卡仲要加站！

【施政報告2021／白石角站】特首林鄭月娥今日（10月6日）公布新一份施政報告，提到將於大埔白石角附近興建1個新的東鐵線車站，以抒緩該區的交通問題。新車站引來市民熱議，狠批東鐵線載客量已經飽和，加站將令情況變得更加惡劣，「搞晒大埔啲巴士，而家連火車都搞埋」、「12卡變完9卡重要加站」，同時質疑香港基建建築速度緩慢，問：「20年起唔起到？」
東鐵線逐漸轉用9卡車，但不少市民都表示比過往更加擠迫▼ ▼ ▼
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白石角站成為2021年施政報告的市民關注重點之一。白石角近年有多個樓盤分別入伙，加上原有的科學園將有2幢新大樓即將啟用，令區內交通擠塞問題嚴重。因此施政報告建議，於白石角增設東鐵線車站，以解決交通問題及推動科學園發展。
東鐵線加站引來市民激烈討論，但大多都對此表示不認同。不少人都提到現時東鐵載客量飽和，上班下班時車廂極之擠塞，加站勢將令東鐵線更加擠迫。另外繼大埔巴士線需要繞經白石角之後，連東鐵線也受到影響，令大埔區民「被打劫」。
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另外亦有網民擔心，近年香港基建的興建時間長，而且很多都出現延遲，認為即使只是增加白石角1個車站都需要相當的時間，「而家先建議，再plan，再落site，加上政府速度至少都10年」、「20年起唔起到？」
東鐵線9卡車啟用近半年 網民熱議3大罪狀：未開工已經打輸仗東鐵線9卡車啟用 乘客呻逼爆上唔到車 網民：仲話發展新界東北天水圍返觀塘每日車程逾3小時 打工仔嘆OT完再塞車 心聲引共鳴港男灣仔返工欲屯門置業 讚配套好但擔心塞車 網民：退休先搬啦觀塘成網民公認塞車之最 職業司機唔想去 網民：起動九龍東嘥氣屯門公路大塞車 霸氣大叔落車行公路 網民激讚：行路都快過車
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網民盤點最熱港鐵站TOP 5▼▼▼
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講完「最地獄」，網民都有推介一些冷氣充足、環境舒適的「最天堂港鐵站」系列，形容是「夏天救星」▼▼▼
同場加映：位於大圍站的上蓋物業柏傲莊早前開賣，優越的地理位置令它成為樓市熱話，但有網民就指「買大圍站，不如買沙田站」，同樣引起網民熱議▼▼▼
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不過很多網民都不贊成樓主的看法▼▼▼
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