大埔大叔搭巴士　左手平放隔籬位閉目　網民激辯鹹豬手定唔小心？

在擠迫的公眾地方容易有碰撞，造成「鹹豬手」疑雲。最近1名女網民在facebook群組發文，指她乘坐巴士時，旁邊座位的男子正閉目休息，但對方一手緊握購物袋，另一隻手卻完全平放在樓主的座位上，讓她直呼「鹹豬手出沒」，引來網民討論。



有女乘客在網上分享照片，指她搭巴士時旁邊的男乘客出動「鹹豬手」，提醒大埔的女街坊小心。（fb「大埔 TAI PO」圖片）

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該名女網民昨日（5日）在facebook群組「大埔 TAI PO」發文，並上傳照片指有「鹹豬手出沒」，提醒各位大埔區的女士小心。據照片顯示，相中男子正閉上雙眼休息，而其右手握着購物袋，左手則放在樓主的座位，

帖文引來網民激辯，有人認為該男子只是沒有公德心，才會坐得像「大爺」，但未必是想偷摸樓主，「掂住張凳都叫鹹豬手？掂多少少咪老強」、「佢坐得relax又大份先咁？ 有冇出聲同佢講收返隻手？」。不過，也有網民質疑男子的坐姿太惹人懷疑，「人坐佢坐，請解答吓點解放隻手去人哋張凳個pat隔籬？」，並指樓主應當面阻止，甚至報警。

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（fb群組「大埔 TAI PO」）

同場加映：盤點疫情下巴士乘客乞人憎行為 戴口罩「親吻」扶手 呢樣最惡心



帖文隨即引起網民共鳴，批評全是自私的表現，「巴士地鐵都好多自私X」，又指摸完鼻再摸扶手最惡心，又紛紛留言提及更多乞人憎行為▼▼▼

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最乞人憎巴士行為 講電話、剪指甲小兒科 呢樣先最核突

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健身室10大惡行 臭汗毛巾到處放 公認最乞人憎係呢樣