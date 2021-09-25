減肥｜一日只吃500卡路里！韓女星一個月激減10kg卻留恐怖後遺症

韓國女歌手Ailee唱功了得，演唱許多人氣韓劇OST，有「OST女王」之稱，她近日上節目談到曾因在意外界對她身材的評價而使用極端方法減肥，卻因此損及健康，甚至唱歌都受影響！



Ailee透露因網友評價決心瘦給網友看，當時她為了瘦身一天僅吃約500大卡，菜單包括蛋白質100g+2杯蔬菜+一顆蘋果，而且一天只吃2餐。

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雖然她因此在一個月內瘦下10kg，卻也因不健康的方式讓身體吃不消，最後連唱歌都沒力氣，而演出時為了維持鐵肺水準，使用了錯誤的施力方式，造成聲帶長囊腫，差點失去好歌喉，還好Ailee最後改掉了不健康的減肥方式。

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