情人節｜有情飲水飽？因床上一句話醒悟　女網友終飛低收入男友

在一段感情中到底是愛情重要，還是麵包重要？



網友Chen Hsu Lin提供一篇網路匿名文章，表示文中的女主因男友薪水過低提出分手，男友自信滿滿承諾「愛情可以解決一切！」的言論讓人瞠目結舌……

想要「無套」做 之後一句終令女方頂唔順（點擊放大閱讀原文）👇👇👇

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網友分享一張截圖，文中作者是一名女生，因嫌棄男友月薪僅有15000（台幣，下同），卻想成家立業，諸多不切實際想法讓自己提出分手，男友卻拼命挽留讓自己頗為頭痛。「男友他現在做臨時工，目前薪水一萬五左右，薪水一萬五大概一萬要還以前債務（賭博），很多時候都是我要出錢，還有借錢給他。之前想要『無套』，我說『 很危險，懷孕你又沒辦法負責』，他說『 我會負責我會養，愛情可以解決一切』。後來我受不了提分手，我只是要求至少不要賭博，中間收入就好，每次看不到未來就很煩……真的收入不重要嗎？」

網民怎麼看？「一萬五，這是我中學暑假打工的薪水，20年前了！」「另外15000拿去賭博了。」「不是吧！這種還可以交得到女友！」「我真的覺得那些說無套，『 有了就生啊，就結婚啊』的人根本瞎透了，他根本沒那個能力。」「一萬五的收入，就算有房有車也養不起啊！光稅金、保養、保險、加油……都負擔不起了，更別說生活上的開銷、與負債。」「都要跟女方借錢了，是能負什麼責？養活不了自己還想養小孩？愛情可以解決一切？沒有麵包一起等死哦！」「我光做一天冷氣維修，帶兩個師傅出去做，早上九點拼到晚上九點，光收回來的錢就是你男友一個月的錢。」「可以不要借他錢，然後繼續在一起。愛情跟錢基本上是可以分開的，只是你分不分得開的問題而已。」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】