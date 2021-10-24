公屋妹提早落車扮住居屋　港男批最愛充大頭：覺得住公屋好失禮？

住公屋好失禮？有網民分享指，曾經駕車送1位「屋邨妹」回家，對方卻不願透露真實地址，只說出附近居屋屋苑名稱，而她平日亦很愛「充大頭」，強調自己乘的士出入，樓主不禁問：「係咪覺得自己住屋邨好失禮？」



有網民分享指曾駕車送1名「屋邨妹」回家，對方卻不願透露真實地址，只說出附近居屋名稱，平時亦很愛「充大頭」，令他不禁問：「係咪覺得自己住屋邨好失禮？」（《幻愛》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民在連登討論區發文，指自己曾駕車送1名女性朋友回家，對方只透露其家附近的居屋名字，但「人人都知佢住屋邨」，質疑她寧願下車走遠路都不想人知道住在公屋。樓主又指，對方平日對「自己會亂使錢」很自豪，每次出街都很強調乘的士出入，令樓住不禁說「屋邨友真係特別鍾意充大頭嚟掩飾自卑」▼▼▼

+ 2

帖文引起網上熱烈討論，有網民質疑女伴並非因自卑而扮住居屋，「女仔人家唔想俾人知住邊度，有安全意識都唔得？」，又指「要呃都呃你住私樓」，認為對方可能只是對樓主不感興趣，而不願透露住處。

有網民質疑女伴並非因自卑而扮住居屋，「女仔人家唔想俾人知住邊度，有安全意識都唔得？」。（《香港愛情故事》劇照）

不過亦有網民認同樓主，稱身邊住屋邨的港女都有共同特徵，就是「買靚錶靚袋追名牌，call Uber，IG 99% post住靚酒店staycation食好嘢」，反而住私樓的人較低調，「愈冇錢愈鍾意充大頭鬼」，但有人則認為曬不曬命只視乎性格，「心靈富足嘅話，住屋邨都唔會自卑唔會覺得失禮」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：公屋長大會無上進心？網民稱父母擁私樓利累積財富：第三代已不愁【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



公屋長大會無上進心？網民稱父母擁私樓利累積財富：第三代已不愁

+ 4

同場加映：公屋都可以住得好，識揀一定係咁揀！網民眼中7個比私樓更屈機的公屋【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

