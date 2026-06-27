股票投資｜長線投資遇上大幅震蕩？抗跌2招選擇不同工具避險操作

投資人可能會在經濟下行或股市下跌時經常聽到「避險」（Hedge）這個名詞，所謂的避險並不是直接避開你投資的商品風險，而是利用市場其他強勢，或是反向及相對穩定的投資商品，來降低你可能的損失。



對於一般鮮少投資衍生性金融商品或石油期貨的投資人而言，避險通常是指基於持有股票的立場所做出的規避風險的行為，其做法是除了股票以外，還另外持有能夠避險的資產。所謂的避險資產必須具備的特質是多數投資人對其有強勁信心，流動性好，而且可以保值的商品或貨幣，但這並不代表這些資產本身沒有風險。

股市不穩時可以這樣避險👇👇👇

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長久以來，市場最具代表性的避險資產非黃金莫屬，它除了可以規避股市的風險，也能抵擋通貨膨脹所造成的損失，雖然在「金本位制」廢除後避險地位逐漸下降，但是2008年金融風暴以後各國政府不斷印鈔票，也讓大家再度將目光投注到黃金上。不過近年隨著比特幣崛起，市場對於黃金的價值與定位又開始出現不同聲音，值得投資人持續觀察。

各類避險資產中 以美債最為主流

撇開珍貴的礦物與虛擬貨幣，其實大家最常聽見也最容易接觸的避險工具，是以美國公債（亦稱美國國債）為首的「債券」。美國國力的強盛是世界公認，投資人或法人在對其償債能力充滿信心，以及流動性極佳的基礎上，將美國公債視為債券市場裡最優質的避險資產。

其他國家的公債，比如德國、日本或者擁有極高信評的企業債券（A＋級以上），例如強生或台積電等，會隨著國力或企業實力越強、償債能力越高，或流通性越好，對應出較好的避險能力。我們可以從圖1理解這些不同的債券會與股市有不同程度的相關性，而所謂的高收益債則是完全不具備避險能力的。

美國國力的強盛是世界公認，投資人或法人在對其償債能力充滿信心，以及流動性極佳的基礎上，將美國公債視為債券市場裡最優質的避險資產（明日科學提供）

持有現金，或者說持有某種貨幣也是一種避險的做法。目前大家公認且接受度較好的有第一強國的美元，還有亞洲區代表的日圓。其次，瑞士法郎也是市場接受的避險貨幣之一，而歐元則因為近年歐盟的經濟動盪削減了它的避險地位；至於人民幣，相信將來在中國經濟市場完全對外開放，人民幣流通性大幅提高後，也有機會成為避險貨幣之一。

規劃投資組合 考慮願意承受的風險

不同的避險商品與股市各有不同的相關係數，所以在規劃投資組合時須考慮的是願意承受的風險是什麼。例如，持有50%股市指數ETF＋50%公債，理論上風險會小於持有50%股市指數ETF＋50%企業債或者現金。雖然我鼓勵長期投資，然而投資組合並非一成不變，當有辦法預期股市即將下跌時，你可以隨著自己願意接受的波動來做避險。

舉例來說，平時投入市場總資金100萬元，分別持有80萬的股票與20萬的企業債，當預期股市下跌時，如果看跌信心不是很強，可以將股票的部位轉入投資等級企業債（如圖2中的A組合），雖然整體投資組合表現是下跌18%，但會比原來的-27%減少9%虧損。

如果看跌信心不是很強，可以將股票的部位轉入投資等級企業債，以減少虧損（明日科學提供）

如果看跌信心很強勁，將多數股票部位轉入公債（如圖2中的B組合），只留下少部位股票，當下跌真的來臨，甚至有機會可以獲得正報酬；但是不要忘記，如果下跌沒有來臨，股市持續上漲，公債很可能是下跌的，你除了錯失股市漲幅還可能承受虧損。

因此有人做了回測，將股票指數ETF與公債持有各半，長期也能獲得略低於大盤但波動小很多的績效，所以避險的關鍵不在避開所有的風險，而是管理好你願意承擔的風險。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】

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