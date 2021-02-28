期待下一個GME不如學懂穩健投資　3大投資心法助疫情下作正確判斷

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-28 18:00

帳面虧損在還沒平倉前，仍只是帳面虧損，一旦平倉，虧損就成為了現實。 疫情下加上中美關係緊張，股市往往走勢異常，大升大跌令投資散戶方寸大亂。但有危即有機，以下三種心法望能幫助大家正確判斷形勢。

疫情下，更要學懂怎樣管理投資！（按圖了解更多）

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不要隨便賣出、盲目對沖

股價狂瀉當然要停損，但不應因帳面損失而停損，而是根據以下三點：

1. 價格大於價值許多 2. 企業優勢轉弱 3. 有其他更好的選擇

價值投資者遵循的買進理由之一，是趁優質公司因為短期回調，或者觀察到某公司的未來潛在價值遠超過現在價格，而在股價下跌時買入。同理，如果疫情並沒有打擊到企業的長期基本面，亦不影響企業價值，那股價下跌只是短期利空，不構成賣出的理由。

此外，災時很多投資者都喜歡透過對沖達到止損目的。即是先把下跌中的個股平倉，然後把平倉後的資金在日後個股更低位的時候才再買進。這邏輯沒錯，但前提是你能夠完美的預測到股市的高點與低點。除非是專業買家，否則一般市民很難準確預測高低點。如果對該個股公司前景有信心，與其只是因為懼怕下跌而胡亂賣出，不如安心持有，回報往往會更好。

記着，帳面虧損在還沒平倉前，仍只是帳面虧損，一旦平倉，虧損就成為了現實。

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放膽買入觀察已久的公司

巴菲特說過我們要在別人恐懼時貪婪。如果平常大家有做功課，定時留意心水股票的走勢，股價大跌便是大家入手優質股的機會。在買入前可以思考兩點：

1. 疫情對這間公司是否成致命打擊 2. 這次的股價下跌是否因散戶恐懼而導致大量拋售？

如果疫情沒有對該公司做成致命打擊，股價下跌又只因散戶恐懼而拋售，則可放心趁低價買進。

不要追高債券和黃金，趁回調時買入！

買入債券的理由之一，是降低整體投資組合波動和穩定獲取利息，黃金則為了避險。但當下不建議買入。

第一，對一些投資者來說，購買債券和黃金的策略是資產配置，需要按投資組合的淨值計算，若是價格已升到臨界點，按道理反而應該賣出！

第二，遵循價值投資「在下跌時買入，上升時賣出」的習慣，不應在高價時買入。

追高是散戶投資虧損的主因。當高手們都在偷偷賣出股票，你卻因為貪婪買入高價股票，虧錢的是誰大家心知肚明了。黃金現已在回調，建議在下跌至1800區間時才買入。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：TOP1 Markets ，原文：【熱話】股票大跌是走還是留？疫情下三大投資心法助判斷】