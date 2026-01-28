30歲該要有多少存款？男生慨嘆得$X萬　驚見同輩名錶存款額感自卑

每個人的際遇都不同，「不要去羨慕，不要去妒忌」。台灣1名30歲男子在網上表示，身邊同學月薪3至4萬新台幣（約7,500至1萬港元），不但購買股票，而且「一次過」購買售價20至30萬新台幣（約5萬至7.5萬港元）的手錶，其中1人銀行戶口更有70萬新台幣（17.8萬港元）存款，反觀自己戶口只有5萬至6萬新台幣（約1.2萬至1.5萬港元），疑惑「30歲沒存款是不是真的沒救了？」。



許多網民笑言「存款70萬敢買20萬的錶也沒比你好多少，不用擔心」、「你不要被詐騙就好」、「想法負面消極，才會一輩子都沒錢」。



樓主慨嘆自己戶口只有5萬至6萬新台幣（約1.2萬至1.5萬港元）。（《男人唔可以窮》劇照）

「一炮過」買售價20至30萬新台幣手錶

樓主在「Dcard討論區」表示，身邊同學月薪3至4萬新台幣（約7,500至1萬港元），而且和家人同住，每日都在聊股票，甚至購買價值20至30萬新台幣（約5萬至7.5萬港元）手錶，樓主詢問是否分期付款，「結果都是刷卡1次付清」。

30歲應該要有多少存款？

樓主有次見到他們開戶口檢查，發現其中1人有70萬新台幣（17.8萬港元）存款，「想想自己就好爛」，大約只有5萬至6萬新台幣（約1.2萬至1.5萬港元），好奇「能買得起20至30萬的手錶、刷卡1次付清、然後薪水3至4萬，這樣的人非常多吧？」，而他今年30歲，「是不是真的沒救了？」。

友人不但購買股票，而且購買售價20至30萬新台幣（約5萬至7.5萬港元）手錶，其中1人銀行戶口更有70萬新台幣（17.8萬港元）（約5萬至7.5萬港元）。（示意圖／shutterstock）

網民安慰︰跟人比較永遠比不完

帖文引來許多網民留言，「如果覺得自己很弱，那就強迫自己開始存股，沒什麼好比的」、「跟人比較永遠比不完」、「何必管別人，自己生活就好，股票這種大多人只報贏的，輸都安靜不敢提」。

（Dcard討論區）