會理財的女人最好命！學會資產再平衡4大心法　助孩子存教育基金

近期股市大漲，當市場漲得太高時，適時地賣出部分資產，才能保留再次低價進場的彈性，讓錢真正「動起來」。



在投資的世界裏，我們常聽到「低買高賣」，但要知道市場的高低點並不容易。華爾街知名操盤手、成長基金經理人闕又上在新書《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》中指出，其實只要掌握「資產再平衡」這個關鍵動作，不用天天盯盤，也能讓資產穩定成長。

當大家充滿恐慌、新聞全是壞消息時，投資市場往往跌到谷底，反而是「逢低布局」的好時機。相反地，當市場漲得太高時，適時地賣出部分資產，才能保留再次低價進場的彈性，讓錢真正「動起來」。

相關文章：沒去賺錢更應學怎管錢！懂這5大理財觀念 與丈夫從此不為錢吵架👇👇👇

+ 17

年終資產平衡，就像幫車輪定位

闕又上建議，每年年底都是重新檢視資產配置的最佳時機。因為年底最容易統計一整年的收益成果，也方便利用假期時間調整投資組合。他把這比喻為開車時的「前輪定位」，一旦長期不調整，車子就會偏向一邊。始終保持資產的平衡，等於讓家庭理財穩穩前進，不致走偏。

資產比例對準方向，記得讓錢保持彈性

每年的資產再平衡，就像一次檢查你的投資比例是否還符合原本的設定。例如，妳一開始規劃股票與債券的比例各一半，那麼年底時就要把過度成長的一部分賣掉，補到表現比較落後的部分去。這樣一來，妳的資產結構能維持健康，也能掌握機會在「低點補進」，不被市場情緒綁架。

四大好處，讓媽媽投資更從容

1. 紀律性地逢低買進

就像打折季購物一樣，當市場下跌，其實是買入的好時機。透過年度再平衡，我們會自動在低價時補進資產，不用猜測轉折點，也不用擔心錯過好機會。

2. 降低情緒干擾，避免「貪」與「怕」

投資時最怕被情緒左右。再平衡能幫助媽媽投資者「自動」執行策略，當某個資產漲太快，就賣一點；當某個部分跌了，就買一點。這樣的節奏不僅安心，也讓妳慢慢習慣穩定的投資步調。

3. 不必預測市場拐點

想準確預測市場何時漲跌，其實連專家都很難。再平衡的重點不是預測，而是保持穩定的方向。只要按年度規律執行，長期下來就能累積穩健報酬，不焦慮、不盲目追高殺低。

4. 進可攻退可守，陪伴長遠目標

年終花幾分鐘重新分配投資比例，就能讓資產繼續穩健運行。這樣的做法不求一夕致富，而是像養孩子一樣，慢慢培養、穩定成長。妳可以更輕鬆地專注生活，同時讓錢持續為家人打基礎。

穩健理財不是夢，關鍵在「紀律」與「時間」

許多數據顯示，從2015年至2022年間，有固定進行資產平衡的人，長期報酬更穩、更高。關鍵不在於誰預測準，而是誰願意穩定執行。像巴菲特一樣，懂得在危機時勇敢入市，用小部分資金試著加碼，在機會來臨時讓收益更上一層樓。

投資不需要多複雜，尤其對忙碌的媽媽來說，只要養成「年度檢視、調整比例」的習慣，就能在時間的力量之下，替自己與孩子打造一份持續成長的家庭財富。

相關文章：斷捨離｜老公提早退休她憂錢不夠用 怎知做3件事家庭支出即減4成👇👇👇

+ 11

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽也能學會「穩穩賺」的資產平衡術！華爾街操盤手教你：簡單四大心法， 讓你從容打造家庭財務】