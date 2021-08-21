尿道炎｜尿道感染小便痛愈補愈嚴重！老薑泡菜4類食物咖啡都要戒

根據研究顯示，每位女生一生有一半機率會經歷泌尿道感染，且有25%會復發，尤其夏天天氣炎熱，水喝得不夠，排尿少，更是容易發作，當發現排尿刺痛或灼熱、解尿困難及下腹部不舒服等狀況，就要擔心泌尿道發炎找上門了，這時除了立即就醫治療外，專業泌尿科醫師也建議，在飲食上要特別留意。



台灣泌尿科醫師高銘鴻在Facebook上分享，泌尿道感染是很多女生朋友常碰到的惱人問題！下體灼熱刺痛讓人超不舒服，如果泌尿道發炎還吃香喝辣，會讓發炎情形愈來愈嚴重，以下這些食物，短時間的忌口才能迅速恢復健康！

▼泌尿道感染發作期不應該吃4種食物（按圖看清！👇👇👇）

+ 2

這些食物泌尿道感染愈吃愈不行

1. 辛辣食物

高銘鴻表示，辛辣刺激食物，如辣椒、麻辣鍋，泡菜鍋等，會讓發炎更嚴重，應先避免。

2. 油炸食物和甜食

這類食物會干擾免疫系統運作，持續刺激發炎，所以真的先不要吃。另外，高銘鴻也提醒，市售的蔓越莓汁通常含有大量糖分，也要多注意。

3. 溫補、熱補及各種補品

高銘鴻說，像是老薑、麻油及十全大補湯等會讓身體更燥熱，發炎時期愈補愈傷身，也會讓發炎更嚴重。

4. 咖啡因和酒精

高銘鴻建議，發作期間可喝的飲料只有水，咖啡因和酒精會在發炎時讓身體更不舒服。

相關文章：【尿急】夜尿多又尿急忍唔住 4條問題自我檢測是否膀胱過動症？

+ 1

延伸閲讀：

別讓身體缺水了！正確喝水不怕頻尿、夜尿 遠離泌尿道3大疾病

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」