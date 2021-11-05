八旬翁跌倒血流披面　途人合力急救　指報案中心問題多耽誤治療

一般而言，致電999都是十萬火急，希望盡快尋得救援，不過有市民在社交平台投稿指，日前於觀塘街頭遇見1名80多歲老翁跌倒，血流披面，路人即致電999尋求協助，惟報案中心人員問題不斷，包括問及有否外遊紀錄等，伯伯當時情況轉差，已開始神志不清，途人唯有自行合力急救，最終救護車於30多分鐘才到達。該市民投訴報案中心問題過多而延誤治療，希望能檢討報案程序，及時救援。《香港01》正就事件向警方查詢。



有市表示，於觀塘街頭遇見1名80多歲老翁跌倒，血流披面，路人即致電999尋求協助，惟報案中心人員問題不斷，伯伯當時情況轉差，已開始神志不清，途人唯有自行合力急救。（fb「公務員secrets」圖片）

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該市民投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指本周一（1日）下午約4時，其家人路經觀塘一間學校門外時，發現1名80多歲的伯伯跌倒，遂立即替他止血急救，並請路人幫忙致電999報案中心。惟報案中心人員問題不斷，「問到水蛇春咁長，要途人問老伯有冇外遊紀錄」。

身為醫護人員的家人急忙叫途經的學生入學校取急救物資，但由於伯伯血流如注，紗布不足夠使用，而伯伯情況逐漸變差，「阿伯都成身震晒，叫凍，又開始神志唔多清醒，咩都點頭」，家人決定衝回家中取物資繼續止血，與此同時報案中心仍沒問完問題。其後學校職員都出來幫手，家人亦到附近帶伯伯的太太過來，「80幾歲老太太都仲快過救護車」，最終救護車30多分鐘後才到達。

樓主指最終救護車30多分鐘後到達。（示意圖，非涉事救護車）

樓主認為，因報案中心問題多而拖延，問題亦跟急救無關，「作為路人甲，真係鬼知阿伯有冇外遊咩！ 你問埋d問題同急救無關，你不如問下血流量幾多，派人睇下好過啦！」他又指，雖然不是伯伯的家人，但都感到心急，希望報案中心可以檢討程序，爭取時間救援，「你問一百條問題，路人甲唔斷氣，阿伯都斷氣啦」。

帖文引起網上熱議，有人認同樓主的看法，指曾遇過同樣情況，「我已喊晒口叫佢哋快啲嚟，接聽電話人依然繼續問問題，幾分鐘嘅問答遊戲啊」。但有網民則認為，接聽人員只能透過報案者的陳述，評估緩急輕重，甚至會教對方先作簡單護理，故詳細問及情況都是需要的；有網民就表示幸好有好心人相助。

後來，自稱是伯伯女兒亦在帖文留言，感謝當日協助的熱心市民、救護車及聯合醫院醫護人員，指伯伯縫了20針，幸好無大礙，已經出院回家。

《香港01》就事件向警方查詢，暫未獲回覆。