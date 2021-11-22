印度神童預言12月起4大災殺到　同門女占星師認同：會愈來愈嚴重

印度神童阿南德（Abhigya Anand）有不少次的預言後來都命中，這回他警告人類在12月10日後與明年4月要面對四大災難。事實上，阿南德本身專研的是吠陀占星術（Vedic Astrology），同樣研究過吠陀占星術的李靜唯老師就對此分析印度神童的預言，同時她也帶來好消息，點出明年疫情會變明朗的時間點。



阿南德10月的最新預言指出，因為卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）在緩慢且穩定地形成，未來將會對世界產生很大的影響，12月10日後人類恐要面臨包括「能源危機」、「供應鏈中斷」、「電力短缺」等災難災難，明年4月則可能還有一波經濟大衝擊。

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根據《中時電子報》報道，李靜唯對此指出，是因今年9月14日木星逆行回到摩羯座（山羊座）與土星合相，同時與凶星羅喉相位影響所導致。她還說，羅喉本身就象徵混沌不明，而代表資源的木星與土星合相，顯示資源可能會受到限制，又受到羅喉相位帶來的影響，讓負面狀況處於「混沌不明」狀態。

針對經濟衝擊，李靜唯則表示，明年4月以前羅喉都在金牛座，因此這段時間經濟金融方面不樂觀，如又碰上供應鏈缺料，全球災況會更加嚴重，要等到明年5月羅喉離開金牛座，全世界才有可能恢復到正常生活，與疫情和平共存。

事實上，吠陀占星術就是印度占星術（Jyotish astrology），又被稱為「古印度占星術」（Ancient Hindu Astrology），源自於古印度的占星術系統。與西洋占星術不同點在於，印度占星術主要在預測命主在何時會發生哪些事，著重在命主一生的命運走勢，這一門占星術不太涉及西洋占星術對命主的個性與心理方面的探討。

針對阿南德近年來多次的預言，專研在西洋占星學的「國師」唐綺陽日前就曾公開發表對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」；她更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

相關圖輯：印度神童之前的預言中，亦講述了經濟股市，更表明要注意經濟股市震盪2個關鍵時間點…到2023年這個月才好轉▼▼▼

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