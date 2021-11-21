印度神童封月偏食大凶兆「實情危中有機」占星專家4招化解劫數

【印度神童阿南德／月偏食】滿月金牛（11/19 16:57）登場，在月亮升起、準確與太陽對分之前，就先發生月食，要到18:47才復圓；準確滿月的時間點，月亮正在12宮，所指的場域本就是「隱藏、平日難以觸及」的，加上月食也是「明明存在，但肉眼無法看見」的特性，在12宮的滿月金牛，會讓我們有機會，藉由各種事件，看見許多關於心理或是身體的宿疾。



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月食揭開「明明存在，但肉眼無法看見」的問題

陳年舊傷所帶來的痛，或許我們都仍能深切感覺，卻忘了它為什麼會在這，怎麼變成眼前這樣的；月金牛將用「很感官的方式」來讓我們察覺，受過的傷不會主動消失，刻意忽略的自虐行徑、情緒的壓抑，都會變成生活具象的困境、肉體上的疾患、或心理壓力來提醒你。

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正因為過去的我們，向來只會一味對病灶投藥，頭痛醫頭、腳痛醫腳的便宜行事，讓我們到後來，只記得用錯誤的方式抑制症狀的產生，但卻永遠沒有真的治癒或解決問題；在身體上是如此，譬如只是服藥、找尋壓制症狀的藥方，但永遠不想修正錯誤的生活習慣，導致身體的不適、持續需要某些治療，就是想不起要更該從舊有的壞習慣下手。

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在情緒上也是，譬如只是將情緒內壓，卻從不安排適當的時機，讓積壓的負面情緒成為精神上的困擾，讓日常的生活判斷失準，導致一連串的困境。在關係上亦同，譬如只是維持「看起來很和諧」的關係，用不斷的付出期待交換愛，卻從不輕易在關係中交付弱點、說出真實的需求。

12宮月金牛對面的6宮日水天蠍，強調的正是：「看似公平合理的表象，背後隱藏的不合理與失衡」在6宮被太陽焦傷的水星天蠍，或許看起來該做的都有做到，無論是該說的情緒，或樂於服務與付出，覺得這就是「應該的」或「因為愛所以包容、真心願意」的事；但那些付出，經常都只是「期待藉此達到某個目的的作為」高於「真的發自內心想做這件事」的。

我們之所以能持續處在這種付出失衡狀態中，通常是因為你已經先這樣騙過自己了，才能毫無懷疑的去執行到底，即使眼前的結果看來一點兒也不是你想像中的「好」，卻仍堅守不放，期待傻傻的衝撞，真能在牆上撞出一道門、一條路，就算是滿頭鮮血仍不放棄。

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譬如健康上，或許你知道要選擇原型食物，多吃蛋白質，但卻老跟自己說雞排也是優質蛋白質，我只要搭足夠的蔬菜就會健康很多；或是關係上，特意展現出寬容大度，什麼都不計較，但夜裡暗自垂淚，對於家人伴侶的不知感恩深感受傷，但又害怕不維持原狀就會失去這段感情，期待用更多付出去測試、期待換到他人的主動回報、善意的回應。

在滿月金牛的週期，會讓我們持續對這些「自己騙自己」的謊言有所覺，加上金星在山羊8宮，將會持續為生活帶來「此路不通」的感受；身體健康或財務的失衡，關係中持續的付出得不到回報，這些你過往慣用的自我說服，將因為這些「明擺著、想不看到都很困難」的現況，很難再繼續沿用下去。

月食影響的情緒週期長，加上金星山羊這次待的可不是三週，順逆行長達四個月，那些藏著掖著的問題，要假裝看不見都很難，過去那些習慣轉過身、摀上耳就可以暫不去看、去想的事，藉著金牛務實、具象的特性，勢必會在生活、與他人的應對上，讓你「很有感、看得到也摸得到」。

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月金牛與木水瓶天頂的凶相，會把那些期待被關心、被愛、被好好對待，但總被你鈍化的感受，一次釋放出來，擺到日常、擺到可見的陽光之下，讓你看個明白。所以，如果有委屈，說出來吧！不要再迂迂迴迴的假裝自己承受得住。

當受害者、或寧可過度犧牲卻不願為自己多主張一句，那些不良的舊習，都是該看見、然後更改做法的時候了。不要再合理化自己的困境，停止再繼續催眠自己，別再告訴自己那些早不能忍、已經帶來很多傷害的做法最終會逆轉換來你要的，你知道不會有那天的。

事實就是事實，現實很多時候很殘忍，但我們必須有現實感，人生才能前進，因為這是能量稠密、充滿二元、物質地球的法則。我們可以選，不是被動的被逼著，是主動的選擇，去抓出、面對那些假裝不在生活中的問題。

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剛看到的時候一定超級可怕，但別急著把頭轉開，再過一會兒你就會習慣與之共處，因為你的願意，它們也會釋出善意，看著看著，你一定會知道還少了什麼，該如何下手，該做些什麼，不用懷疑，最知道該怎麼做的人，只有你，只會是你；畢竟你都那麼精巧的避過這些問題那麼久了，如果你真如自己宣稱的一無所知，早就不小心看到它了，不是嗎？

12宮金牛月食凶相的對治方案，就是停止做夢、想像、耽溺、自欺。

務實的面對與觸摸問題，或是那些讓你感到壓力的事，它們之所以在你生活能形成障礙、能在情緒造成困擾，都只來自於一個起點，就是逃避。滿月金牛＋月食的週期，開始正視問題、終能擔起問題、然後問題將不再是問題。

接下來的三個月，願意有更多現實感的你，金牛給的回報，也都是看得到、摸得到、能讓你滿意的。每次都翹掉的那門課、那場考試，若要選個時間上場，沒有比金牛月食週期更適合的時刻了。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Desire塔羅占星．能量調整 ／巧巧，原文：滿月金牛 ▏ 擁有現實感，是對自己負責，宇宙從不虧待這樣的你。】