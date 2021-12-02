低頭族注意！女子玩手機踩空跌落10多級樓梯　後腦着地倒臥郁唔到

現今的人手機不離手，街上不時見到低頭族，致意外頻生。近日網上瘋傳一段閉路電視片段，一名穿高跟鞋的女子下樓梯時低頭看手機，一個不留神踩空摔下10多級樓梯，後腦及背部着地，整個人躺在中段平台上逾1分鐘，動彈不得，裙子亦掀起不幸走光，其間一名男子經過見到她，但竟然轉身離開，惹來批評。



近日網上瘋傳一段閉路電視片段，一名穿高跟鞋的女子下樓梯時低頭看手機，一個不留神踩空摔下10多級樓梯，整個人躺在中段平台上逾1分鐘，動彈不得，裙子亦掀起不幸走光。（網上影片截圖）

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網上流傳的閉路電視片段長約1分22秒，只見一名穿白色長裙及高跟鞋的女子正準備下樓梯，但她一直低頭看手機，沒留意四周環境，結果突然踩空，踉蹌幾步，沒來得及捉着旁邊扶手，就整個人摔下10多級樓梯，後腦及背部着地，倒臥在樓梯中段平台上。

10多秒後，一名男子經過見到她，但竟然轉身離開，沒下樓梯察看女子傷勢及安撫她。女子躺在地上逾1分鐘，動彈不得，裙子亦掀起不幸走光，露出內褲，其間她3度嘗試用手撐起身體，但也起不了身，看來傷勢很嚴重。

網民紛紛留言指責男途人見死不救，「看了一眼轉頭就走，這什麼男人」、「那個男的是豬啊！不會過去先看要怎麼幫忙，小幅度扶一下也好！」，亦有人認為是該女子自作自受，「只能說活該，走路不能好好走嗎？手機比自己的生命重要嗎？」、「沒有用，恐怖影片再怎麼拍，再怎麼宣導，看手機走路的人滿街都是，只能說，自撞自摔，活該，撞你的人，倒楣」。不少人直呼畫面恐怖，表示以後不敢再邊走路邊看手機，「我會改掉走路玩手機的毛病的」。

雖然相關影片被台灣媒體大事報道，但只見到閉路電視畫面右上角寫着是攝於今年9月，未有交代影片拍攝地點及女子後來有否被送院，內地亦只有零星報道，僅網易新聞提到事發地點為北京，因此有網民質疑影片資料的真確性，惟同時認為，影片曝光目的重點在警惕民眾勿邊走路邊看手機。