「飛到波蘭」唔係真係要走？台灣現「關家姐事件」引爆超尷尬共鳴

第12屆金音獎鬧出烏龍，在頒發「最佳創作歌手獎」時，誤將獎項頒給歌手ØZI，等到ØZI領獎並發表得獎感言後，主辦單位才說得獎者其實是YELLOW黃宣，網友紛紛留言「波蘭機票幫訂好了」、「隔天：ØZI演藝事業宣布轉往波蘭發展」，究竟「飛去波蘭」、「買好波蘭的機票了」是什麼意思？



「尷尬波蘭梗」由來為何？

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其實「飛到波蘭」、「買好波蘭機票」、「移民波蘭」不是真的要搭飛機到波蘭，而是用來表示「非常尷尬」的意思，這些波蘭系列梗是源自2019年「姆士捲雜物誌」的一張翻譯梗圖，闡述一名女子以為路人在跟她揮手，於是也向路人揮手，才發現路人是在跟別人打招呼，該名女子表示「為了逃離這尷尬的場面，我繼續把手舉著，直到一台計程車停了下來、把我送到機場，現在我人在波蘭，準備開始我的新生活」。

由於這張梗圖非常有畫面，劇情最後神展開，引起許多網友討論，甚至有網友因此開設「匿名波蘭」粉絲專頁，專門讓網友投稿自己或朋友發生的尷尬事蹟，網友總會以「我要送自己去波蘭」、「已幫他買好波蘭機票了」、「希望波蘭沒有這樣的事」等為開頭，闡述親身經歷的尷尬事件，讓網友尷尬癌狂發作，「匿名波蘭」粉專默默累積了5萬多名粉絲。

相關圖輯：點圖放大看金音獎頒錯獎尷尬過程👇👇👇

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近一年討論「尷尬波蘭梗」共有4,972筆網路聲量，除了網友在「匿名波蘭」發文引起討論，「波蘭系列梗」漸為人知，許多人現在也會在發生尷尬事件時表示「希望波蘭不會發生這種事」，或是在朋友遇到尷尬情況時貼心表示「我幫你買好波蘭機票了」。

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分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月08日至2021年11月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『尷尬波蘭梗』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】