蜘蛛俠不戰無歸｜劇透判死刑！韓國網民擬上書青瓦台惹熱議

湯賀蘭主演《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）已在全球陸續上映，但由於劇情機密，極多爆點，片商索尼（Sony）上映前特地提醒看完的觀眾請勿在網路上劇透。
由於該片打破韓國電影自疫情以來的預售票紀錄，電影論壇「extmovie」甚至有網友建議上呈青瓦台，希望將劇透的媒體、網友處以死刑，引發熱烈討論。
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韓國網友一向支持《蜘蛛俠》系列，更對男主角湯賀蘭讚譽有加，湯賀蘭先前也多次到當地宣傳電影，親和力十足，還主動學習「手指愛心」手勢，這次雖受疫情影響，無法到首爾宣傳，但他仍在接受韓國媒體專訪時，主動感謝粉絲多年以來的力挺，讓《蜘蛛俠：不戰無歸》未演先轟動，才會有韓國網友希望不要亂劇透，讓每一個喜歡湯賀蘭的觀眾，能進電影院好好享受。
美國也掀起「反劇透」運動，不少網友主動關閉或刪除推特、IG，就怕一不小心在網路上看到《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透，台灣網友也響應索尼影業的「反劇透」公告，紛紛要看完電影的觀眾，先別透露任何劇情，就是為了給期待這部電影多年的影迷們，可以自己見證驚喜。
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