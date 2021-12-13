蜘蛛俠3｜湯賀蘭件衫太緊壓迫內臟放響屁　莎黛雅受訪扮男友屁聲

【蜘蛛俠3／蜘蛛俠不戰無歸／Spider-Man: No Way Home】因為合作Sony與Marvel聯手的《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列影片而爆出緋聞的湯賀蘭（Tom Holland）、莎黛雅（Zendaya），雖然片中也是一對，一起工作卻不一定有大家想像的浪漫，湯賀蘭還承認在一場動作戲，自己竟然忍不住放屁在莎黛雅身上。



「對啊，我放屁在她身上，真不好意思，我的制服真的把身體束縛的太緊了。」湯賀蘭如此解釋，莎黛雅接口：「他沒法裝沒事，因為我都聽到『噗……吡…』的聲音了。」

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演他們好友的雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）也聞道：「蜘蛛人服裝把你的腸子擠出來了。」

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