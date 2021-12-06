《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》續集PV驚喜公開！女蜘蛛俠、2099再登場

以新穎的美術風格與優異的劇情設計，曾奪下 91 屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》，即將推出續集啦！官方釋出了搶先看片段，這次將帶著多重宇宙中有超帥氣外型的「蜘蛛俠 2099」強勢回歸，電影預計在 2022 年的 10 月上映。



預告中，人氣角色「蜘蛛關」因為不明原因又回到了蜘蛛俠「麥爾斯·莫拉雷斯」的宇宙中，正在享受音樂的麥爾斯被突然現身的關嚇到，關隨意翻閱麥爾斯的畫冊時，意外得知麥爾斯很是思念她，同時關也想念著麥爾斯，關叫上被禁足的麥爾斯出門，兩人又將踏上什麼樣的冒險旅途？

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另外在預告中短暫出現的「蜘蛛人 2099」，呼應第一集片尾出現的彩蛋，蜘蛛人 2099 不知為何與麥爾斯在街頭追逐，雖然只有片段，但在車陣中穿梭，並且不斷在各個時空跳躍的運鏡，實在有夠帥氣，讓人希望能快點在大螢幕欣賞這部做工精良的藝術品啊！

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