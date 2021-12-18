網路熱爆「負能量生活指引卡」一針見血超貼地　零正能量卻引共鳴

努力不一定會成功，但不努力一定很輕鬆！比起充滿正能量的雞湯語錄，近幾年更流行負能量滿滿的「毒雞湯」，最近有一款「愛無能。負能量生活指引卡」，直接用一針見血的句子點破生活盲點，讓你神清氣爽，心情瞬間變好！



「生活狂工作室」找來插畫家Chikuo、毒舌星座專家小瑜，合作打造「愛無能。負能量生活指引卡」，內含52張手繪牌卡，2020年曾在嘖嘖平台上展開募資計劃，現在已經募資達標並正式開賣。

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負能量生活指引卡最大特色，就是每張卡面上都寫著一句負能量話語，有愛情的、職場的，也有關於人生規劃的，當你對生活感到困惑、無助的時候，就可以隨機抽取一張，讓卡牌「罵醒你」。

像是很在意別人想法，不知道該如何抉擇時，就抽一張「不要在乎別人怎麼看你，因為根本沒人在看你」；跟別人曖昧躊躇不前時，直接用「不要自作多情」打醒自己；突然質疑自己的時候，就記得這句話：「看清楚你自己是誰，別總以為自己活在美顏相機裡」。

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另外還有「沒錢沒真愛，有錢任你愛」、「不用挑了，你總是挑到最雷的那個」、「剛開始都喜歡到不行，後面只剩下不行」、「有時候我會掉入黑洞情緒，希望是一個長得好看的人接住我」，超毒字句配上手繪插畫，帶來意外的療癒功能。

負能量生活指引卡除了可以拿來點醒自己，每個星座還有各自的「十二星座專屬牌卡」，例如浪漫派的雙魚座，就很適合將這句話謹記在心：「不要把『靈魂伴侶』當作神主牌在拜」。

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