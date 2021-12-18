港式蝸居收納術大全：善用燈糟假天花　租屋揀床架好過連櫃桶嘅床

陪伴我走過多次搬家的灰色行李喼，明明尺寸只是幾個階磚大小，但在劏房裏頭卻赫然成為龐然大物，難以覓得棲身之所。（本文節錄自《一個人住劏房：90後女生窩居之道》。）



文：彭麗芳（畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，曾任職記者9年）

放床底太厚、放角落亦太佔空間。可幸，有天抬頭發現雖然我家面積不大，但樓底算高，有近2.8米。

必須好好善用天花和床底的垂直儲物空間……

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客廳天花板有一道闊約30cm的假天花燈糟，將行李喼平放上去，剛好。了結一宗煩心事。後來我又將籃球、排球、幾條廁紙、一個膠水桶和一袋雜物放上去，主要都是一些「掗碇」但輕身的物件。但始終假天花不是抽屜，無法完美隱藏物件，因此擺放的東西不宜多，亦要避免物品接觸到光管。假天花還有一個意想不到的用處是：掛！毛！巾！洗澡後將毛巾掛晾在客廳或睡房假天花，輕鬆解決劏房廁所抽氣扇風力微弱、掛在屋外又大塵的問題。而床底亦是必須善用的儲物空間，比起一體成形的連抽屜收納床，用組合式床架配以儲物盒更適合我們這些租屋者，以便隨時搬家。只要量度好床底空間、使用統一款式的儲物硬盒，床底便能化身2米乘1.5米的巨大儲物櫃。建議任何儲物盒都選用硬盒，一來方便堆疊存放，亦可以避免「軟叭叭」的盒子令東西顯得鬆散不整齊。

摺衣物心法

小時候在沙田屋邨長大，當時屋子很細、住得很擠，約300呎住了6個人。有一段時間我和妹妹、姐姐三姊妺同睡一張碌架床，要共用衣櫃和爭用電腦。但依然懷念那時候屋子有一個騎樓，透過鐵枝窗框遠望山景，可以暫時擺脫屋內紛擾，還留下不少和同學煲電話粥的美好回憶。在中五那年舉家搬到油塘，家大了一倍，姐姐離家出走了。我擁有屬於自己的衣櫃。在上課以外的空餘時間，我會看YouTube鑽研各種摺衫方法，記得摺床單的影片重複看了很多遍才學會，意外發現自己非常非常喜歡整理。直至現在，每當工作或生活遇到不如意或洩氣的時候，我都會花時間慢慢摺衫，透過專注地、重複地做着自己擅長的事情，讓自己平靜下來，亦可以慢慢尋回對自己的信心。

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大原則：長形摺法

摺衫有好多種方法，我覺得大原則是將每一件衣服都分成左中右三份，然後將左右兩邊摺到中間，令衣物變成長方形，就可以摺細成你心目中的尺寸。後來我發現只要是平面的物件，只要想方法將它妥貼地摺成長方形，其實就能夠被完美收納，由恤衫、內衣、襪子以至床單、膠袋均萬變不離其宗。

有一個小故事想分享是，連膠袋都會摺疊收藏好，是源於在長洲居住時，有一次到茶記食午飯，但碟頭飯份量實在太大，於是就跑到島上一家可以借用環保餐盒的小店借了膠盒，把剩下的半碟飯打包帶走。坐在對面的夫婦看到後，遞給我一個摺成小小三角形的膠袋，說可以給我把飯盒袋走。我覺得這摺法非常神奇，一個大大的膠袋，原來可以摺成如此小巧的巴掌大小、方便收納和重用呀，於是就順着膠袋摺痕，也嘗試仿傚、摺摺看。但不得不承認有一些衣服是奇形怪狀到無法輕易將它變成長方形的，這個時候你有三個選項：一放棄摺衫，改用衣架掛起，很適用於連身裙；二改變摺法，隨意將衣服摺小，眼不見為淨；三：用工夫輔助。

在剛學習摺衫時，一直無法準確拿捏摺衫大小，總是摺得一件大一件小的。於是在網上看到有個網誌，教人自製紙皮摺衫板，於是自己也真的做了一個。只要把難摺的衣服統統鋪上去，摺三下就能夠輕易摺成一件件尺寸統一的衣服。摺衫板製作方法簡單，只需要用一塊硬卡紙/紙皮，切割成3塊長50cm、闊20cm的長方形，唯獨中間那塊要再在中間橫切一刀、成為兩張卡，然後用闊身皺紋膠紙黏起4塊紙板，每張中間預留0.5cm空位，完成！由於經常使用，摺衫板很快就變得殘舊，於是我曾經拜託經常網購的朋友幫忙買一個現成的塑膠摺衫板。但到貨後發現這現成摺衫板非常不好用，體積又大又重，而且使用時容易移位，竟然比不上自己手造的摺衫板平靚正。現在我已經掌握到摺衫的手感，可以徒手摺出自己滿意的衣服，就不再需要摺衫板了。

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所有東西都有專屬位置

外出後回到家中的第一件事是換上輕便的起居服！我在門後安裝了一個大掛勾，掛上更換下來的衣物，地上亦放置一個正方形籐籃，安放需要送洗的衣物，籐籃長闊高各33cm，大容量令人安心，裝滿一籃就是一袋約10磅衣服的重量。在小小的家居裏，每件東西都要有自己的專屬位置，尤其是一個放置穿過但未需要洗滌的衣物的角落尤其重要，實在見過太多混亂居所都會有一個個「衣服山」。此外就是在門口旁邊放一塊長地毯界定擺放鞋子的位置。我盡量不買新的收納盒子或袋子，多數改造食物盒或包裝盒代替。例如用月餅盒作護膚品、髮蠟、茶包的小物層架；鼓油碟作飾物盒；鞋盒作工具箱等。

所有物件的擺放都有既定順序，書本由高至矮、掛衣由長到短，摺衣用顏色分類收納，小物以常用程度由外至內擺放。至於紙張，收納師受訪者曾經一語道破：工作相關的紙張就留在公司呀！根本不需要帶紙張回家。因此在我家中是不會見到任何七零八落的孤獨紙張。各物都擁有自己的獨有位置後，就只需要在每次使用物件後都放回原位，就能夠達成井然有序的家居目標了！而且可以完美解決突然想找一件物件卻不知道放在哪裏的情況。（眼鏡除外，這是我的壞習慣，就是在突然覺得超級疲累時總是隨手脫下眼鏡，轉頭就不知道自己放在哪。所以我有兩副眼鏡，總是戴着一副眼鏡尋找另一副眼鏡。）

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《一個人住劏房：90後女生窩居之道》書本封面

書名：一個人住劏房：90後女生窩居之道

作者：彭麗芳，1990年生，畢業於香港中文大學新聞與傳播學院，曾任職記者9年。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】