粟米驚見「黑色青蛙」竟然係山珍？網民明知係寶都唔敢食：好嘔心

香甜的粟米不論用清蒸、燒烤都很美味，是不少市民愛吃的食材之一，但如果粟米長了一顆「黑色腫瘤」，可能會讓人不敢吃，擔心粟米受到汙染。日前一名台灣網友在家水煮粟米，發現撕開外皮後「有一個黑藍色的物體」黏在粟米上，他好奇問「有人知道這是什麼嗎？」



該名台灣網友在Facebook Group《花蓮同鄉會》表示，這是自家栽種、沒有灑農藥的粟米，經過水煮之後，以為粟米上面黏到小青蛙，外皮才突起一塊，等到剝開外皮後發現有一個「黑藍色的物體」黏在粟米上，好像在吸收粟米養分一樣，因此他好奇問大家「有農夫知道這是什麼嗎？」

【圖輯】粟米上的「黑色青蛙」原來係山珍！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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對此，專業網友指出，這個「黑藍色物體」名為「粟米黑穗菌」，是可食用的一種菌體，還沒成熟時就煮來吃，口感會像是菇類，而且「墨西哥人很喜歡，是松露的近親」，甚至被譽為「墨西哥松露」。有人透露，自己曾看過外國人拿這個來包土司吃，在國外可說是一種「珍貴美食」。

但還是有許多網友「怕怕的」，直呼「惡魔果實」、「看起來不得了，但就算它很補也不敢吃」、「噁心，我絕對不會吃」、「我還因為是蟲，好特別」、「好像是很厲害的東西，可是我不敢吃」、「看了好恐怖」、「看起來好嚇人」。

【同場加映】粟米生菌失收農夫仲開心？ 「黑色噁心腫瘤」黑穗菌美味似黑松露（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】