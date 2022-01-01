台男愛到一半「馬上風」亡　4日前曾接種新冠疫苗　真正死因曝光

【馬上風／新冠疫苗】台灣新北市一名男子日前夜深人靜時，揪妻子在房間內激戰，豈料2人恩愛到一半老公突然失去意識，疑似是「馬上風」，趕緊將他送醫搶救仍宣告不治。由於男子事發4天前去打第2劑復必泰疫苗，家屬就懷疑其死因與接種新冠疫苗相關，對此當地法醫研判結果也出爐了。



12月6日凌晨，新莊區某社區大樓一名40歲陳姓男子與妻子行房到一半，突然心臟驟停、失去意識，嚇得太太趕緊打電話叫救護車。不幸的是，陳男經送醫搶救仍宣告不治。為此家屬透露，陳男有高血壓、痛風病史，12月2日曾到醫院施打第2劑復必泰疫苗，接種完並無不適狀況，沒想到卻發生憾事。

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由於陳男是在打完復必泰的4天後身亡，家屬亦懷疑死因與新冠疫苗有關，不過經當地法醫研判，其死因為高血壓疾病導致心因性休克死亡。台灣檢察官則指示調閱死者生前病例後，再行決定是否進行解剖釐清死因。但是家屬拒絕解剖，所以檢方開立死亡證明書，並將遺體發還未做複驗，交由家屬處理後事。

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