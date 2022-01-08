因老公一句話　130公斤台妻2年勁減75公斤　前後對比圖震驚網民

減肥需要無比大的毅力，台灣就有人夫成功以送禮攻略推動到老婆減肥！該名人夫日前於facebook群組發文表示，2年前老婆問他想要什麼生日禮物，他希望老婆能減肥，若瘦到55公斤就送一條一卡鑽石頸鏈。2年間，老婆展現超強毅力，鏟掉75公斤肥肉，成功從130公斤減至55公斤，減肥前後對比圖讓一眾網民高呼「太強了！」。



台灣一名人妻展現超強毅力，2年間從130公斤減至55公斤。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名人夫於fb群組「爆廢公社」發文表示，日前收到老婆2年前誇下豪語的大禮物，當年老婆問他生日想收到什麼禮物，他說「不然認真減肥，這一輩子為我瘦一次好」，若瘦到55公斤就送一條一卡鑽石頸鏈。

鑽石頸鏈的吸引力成功推動老婆減肥，2年間鏟掉75公斤肥肉，從130公斤減至55公斤，樓主感動大讚「皇太后妳做到了」，並兌現承諾稱將在老婆生日當天送上鑽石頸鏈。樓主貼出老婆減肥前後的對比圖，只見瘦下來後，老婆的雙下巴消失，四肢變得苗條，女兒亦能用雙手環抱媽媽的腰。

帖文引起熱議，網民紛紛留言說「幸福的男人（這體重落差感覺像換個老婆）」、「這起碼也要送3克拉以上」、「天啊超猛！減掉半個自己到底是什麼感受啊」、「瘦了變好美，超棒的」，有人笑稱「好吧！原來我就是沒有鑽石的刺激所以才瘦不下來」。

同場加映：有台女早前分享減肥經歷，稱憑着飲食控制、運動及意志力，最終成功減去170磅▼▼▼



+ 3

同場加映：微博女生半年大減33磅，網上分享飲食餐單6大注意位▼▼▼

