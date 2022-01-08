去過世外公房拎棉被　意外搵到20萬現金　台男咁樣做被網民笑好傻

找到過世親人留下的財物應如何處理？有台灣男生於討論區發文表示，日前於已故外公的房間拿棉被時，發現外公偷藏了一袋近20萬新台幣（約5.6萬港元）現金和銀行存摺，他得到這筆「意外之財」卻沒有私藏，反而上繳給媽媽，令其他網民慨嘆「你阿公留給你的，你把它獻出去，傻了」。



有台灣男生於討論區發文表示，日前於已故外公的房間拿棉被時，發現外公偷藏了一袋近20萬新台幣（約5.6萬港元）現金和銀行存摺。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名男生於facebook群組「爆廢公社」發文表示，日前於已故外公的房間拿棉被時，發現外公偷藏了一袋近20萬新台幣（約5.6萬港元）現金和銀行存摺，但其實早前其他長輩已翻找過房間，也沒任何發現，他只是拿棉被卻得到這筆「意外之財」，因此不解地問「這是意為何？」，他說事後告知了媽媽並已上繳整袋錢。

網民紛紛留言說樓主太過憨厚，「天意是留給你的！但你卻拿給你媽媽，真的是……嘆氣！」、「阿公表示：『我這個憨孫欸』」、「阿公特別對其他人用鬼遮眼，把這一包特別留給你的！」，有人則指出「阿公喜歡誠實的孫子，會保佑你賺更多的」。

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