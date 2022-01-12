超市買菜「送」兩隻蝸牛　女網友反應竟然係咁　仲有感人結局？

在市場或超市買菜時，有時蔬菜上會有小蟲。



不過有網友近日買菜竟得到2隻蝸牛，她因此開始飼養2隻蝸牛，想不到……

買菜有蝸牛竟直接當寵物養 點圖睇網友分享嘅「感動」照片👇👇👇

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蝸牛又生下更多隻小蝸牛 她直呼「感動死了」

有網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張滿是蝸牛的照片，她表示：「我買菜送了兩隻鼻屎大的蝸牛，然後就收編了，沒想到他們倆又生了那麼多小蝸來報答我，嗚嗚嗚感動死了。」文末她也表示：「進超市前要先許願樹蛙。尋找有愛心的認養人，無條件送養。」

其他網友紛紛留言「養大了，買點九層塔辣椒，剛好炒一盤螺肉」、「還以為是真的鼻屎比例尺」、「我以為是耳屎」、「剛好是一公一母嗎」、「原來一出生就有殼」、「蝸牛雄雌同一體」、「我第一次看到那麼小的蝸牛耶」、「明天開始我也要去超市買菜」。

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