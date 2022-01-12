超市買菜「送」兩隻蝸牛　女網友反應竟然係咁　仲有感人結局？

在市場或超市買菜時，有時蔬菜上會有小蟲。
不過有網友近日買菜竟得到2隻蝸牛，她因此開始飼養2隻蝸牛，想不到……
買菜有蝸牛竟直接當寵物養 點圖睇網友分享嘅「感動」照片👇👇👇
+11
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
蝸牛又生下更多隻小蝸牛 她直呼「感動死了」
有網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張滿是蝸牛的照片，她表示：「我買菜送了兩隻鼻屎大的蝸牛，然後就收編了，沒想到他們倆又生了那麼多小蝸來報答我，嗚嗚嗚感動死了。」文末她也表示：「進超市前要先許願樹蛙。尋找有愛心的認養人，無條件送養。」
其他網友紛紛留言「養大了，買點九層塔辣椒，剛好炒一盤螺肉」、「還以為是真的鼻屎比例尺」、「我以為是耳屎」、「剛好是一公一母嗎」、「原來一出生就有殼」、「蝸牛雄雌同一體」、「我第一次看到那麼小的蝸牛耶」、「明天開始我也要去超市買菜」。
【延伸閱讀】花近萬台幣食皇帝蟹 海量「蟲卵」嚇到夫婦秒走人 真相更噁心（點擊放大瀏覽，慎入）👇👇👇
+25
食越南湯河竟「免費加料」肥美綠毛蟲 台女：大到快進化成鐵甲蛹日本美少女模特居酒屋中伏 碟餸灑滿胡椒 睇真竟係「上千條蟲」蟋蟀拉麵、蠶沙珍奶、蚱蜢咖啡 日本「零反感」昆蟲料理成功突圍台女食朱古力驚見活蟲！原來每塊朱古力有8隻蟲都符合衛生條件？網上外賣中伏｜碟菜食到一半驚見巨型毛毛蟲 肥肥白白仲粗過條菜台網友買帝王蟹回家 剪開驚見大量寄生蟲爆出 海鮮有蟲好正常？
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】