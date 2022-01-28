逸葵樓解封　居民PO「自由的早餐」　嘲破最多人「一齊放監」紀錄

葵涌邨爆疫，全邨直至昨日（1月27日）累計372宗確診及初步確診個案，而最先於上周五（1月21日）被圍封的逸葵樓，今（1月28日）早6時許開始解封，居民終結束為期一周的禁足生活。有居民在社交平台上載解封後第一個「自由的早餐」，亦有人互相祝褔，並呼籲要繼續小心防疫，有居民更笑言今日可能是最多人一起「放監」的日子，可申請健力士紀錄。



逸葵樓今早解封，6時許陸續有居民出門。（翁鈺輝攝）

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逸葵樓｜今早解封結束一周禁足 居民獲發有花菇臘腸鮑魚「福袋」

逸葵樓今早解封，居民只要能出示陰性檢測結果電話短訊、或佩戴手環以證明已接受強制檢測，就可經指定出口離開。由政府昨晚宣布解封起，不少居民都在facebook群組互相恭喜，但亦紛紛提醒街坊仍要注意衛生，小心防疫，「各位帶定消毒噴劑落街，去到邊都噴下身保護自己」、「雖然解封是開心事，但今日仍有新增個案，所以都要繼續加強清潔」、「解封後都唔好一齊同時間走落街」。

有居民就急不及待到茶餐廳享受「自由的早餐」，並上載照片分享，直言「可以選擇a、b、c、d可貴」。（FB「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

有居民就急不及待到茶餐廳享受「自由的早餐」，並上載照片分享，直言「可以選擇a、b、c、d可貴」，令原定明日（1月29日）解封的映葵樓及夏葵樓居民無不羨慕。

有網民就祝願大家不需要再次被圍封，「食完最後政府派嘅飯盒，千祈唔好望返盒飯盒轉頭」，又笑言已準備碌袖葉和火盆，「全幢樓一齊檻火盆，我諗可以入健力士世界紀錄」、「同日一齊放監最多人紀錄」。