夕張蜜瓜背後的夕張市辛酸　轉型失敗致破產　11萬人口跌至7000！

日本夕張市以夕張蜜瓜而聞名，但卻沒有多少人知道夕張蜜瓜背後的夕張市，其實是已經破產的煤礦城市！夕張在19世紀下旬被發現有豐富礦產，於是慢慢發展成重要的煤礦城市，人口最高曾超過11萬。不過自20世紀60年代開始停止挖掘煤礦，城市轉型成旅遊城市失敗，令人口不斷流走，至2020年只剩約7000人居住。夕張在由盛轉衰期間因為赤字而陷入債務危機，在2006年被列入「財政再建團體」，等同破產。



夕張蜜瓜是北海道名物，圖中兩個「夕張王」競投價為300萬日圓。（ facebook專頁「夕張市農業組織」圖片）

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早在1888年，日本工程師坂市太郎確認夕張市有煤礦，及後數十年帶動當地發展成煤礦城市，吸引移民進駐，甚至修建鐵路。夕張市在1892年正式開始採煤，其後不斷發展，至1918年由原本的登山村升格改名為夕張町，並在1920年突破5萬人口，再在1943年升格為現今的夕張市，人口在1960年代達到最高的約11.6萬人，最多曾有24座煤礦。

進入1960年代後，夕張市因為煤礦開始枯竭而陸續關閉煤礦，為了生存只能轉型，當時主要方向是成為旅遊城市，利用過去的煤礦城市歷史，興建與煤礦主題相關的設施及樂園，例如「煤炭博物館」、「煤炭生活中心」及「模擬礦坑」等等。不過夕張市並未有吸引到遊客，居民反而因為生活困難而離開，人口急速流失，至2020年只剩約7300人，成為全日本人口第二少的城市，組成更以長者為主。由於人煙稀少，原本由JR北海道經營、連接當地夕張車站的夕張支線亦已經於2019年4月1日廢線。

連接夕張市的夕張支線因為乘客太少已經廢線，圖為不會再有列車到達的夕張車站。（Google Maps截圖）

夕張市的石炭博物館 ▼ ▼ ▼



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不過對夕張市影響更大的，是當年為了轉型而興建的設施不但未能轉化成收入，反而更成為負累，令夕張市出現嚴重赤字，最終形成多達350億日圓（約2400萬港元）的債務。夕張市在2006年成為「財政再建團體」，等同地方政府破產，需要接受中央政府的財務監管，並且以不同方法節流及拍賣資產。

夕張市破產之後，令人意外的是當地竟然來了一個差不多等同是奇蹟的人物—鈴木直道。鈴木直道本來於東京都任職，因為夕張市破產而被派駐當地支援市政，處理財政問題之餘亦着手給予市民希望，幫助市民面對困境之餘，亦希望恢復他們對政府的信心。鈴木直道在違反減少開支的前提下，還是增加了鏟雪車出動的次數，令這個長年被白雪覆蓋的城市生活便利一點，他又設下「借金時計」增加政府透明度，更每半年舉行一連三日的「市政懇談會」，市民可以直接與鈴木直道討論政策。他亦將分散在市內不同的市民集中在數區居住，提升市政效率及減少開支。

鈴木直道曾擔任夕張市市長，並自願減薪，圖為2012年的鈴木直道（GettyImages／資料圖片）

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鈴木直道及後辭去公職，在夕張市市長選舉中勝出，於2011年上任成為夕張市市長，當時他年齡只有30歲又1個月，是全日本最年輕的市長，上任後繼續與市民共度時艱，只收取三成薪金及主動拒絕退休金及應酬費。第二任任期間，他辭職參選北海道知事並勝出，當時38歲的他亦成為全日本最年輕的知事，在新冠肺炎疫情初期，曾因為比日本政府更早提議中小學停課而受到批評，但一句「政治判斷的結果，責任由我來負」引來網民好評。

夕張市有17年的還債計劃，目標在2027年前還清特例債，現時主要產業就是種植出名的夕張蜜瓜。在2018年，1對頂級的夕張蜜瓜在拍賣會上可以賣到22.9萬港元，極之誇張，但相信沒有幾多人在吃甜美的夕張蜜瓜時，知道夕張市背後的辛酸。

（綜合）