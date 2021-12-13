偷襲珍珠港惹怒美軍　兩度被投原子彈慘敗　日本敢惹美國5大原因

第二次世界大戰期間，日本帝國海軍偷襲珍珠港，美軍在毫無防備下死傷慘重，導致太平洋戰爭爆發，當時軍事及經濟排名世界第一的美國隨即加入二戰，數年後分別在日本廣島市和長崎市投下原子彈，令日本不得不認輸投降。以結果論而言，日本因與中國開戰，加上早被美國為首等多個國家制裁，開始走向外強中乾，膽敢「老虎頭上釘蝨乸」惹怒美國實屬不智。但事實上，全因日本在此前打仗都是勝多敗少，而且與德國及意大利組成「軸心國」，這樣的形勢給予日本無比信心，惟制裁令日本資源耗盡得更快，而主戰派的東條英機則成為日本首相，不斷鼓吹打仗才能抵銷以美國為首的多國制裁，國內媒體更推波助瀾，營造出一種「此仗必打、日本必勝」的氣氛，所以無人敢講真話。綜合以上5個原因下，日本全國自信滿滿及情緒高漲，因而膽敢向美國開戰，結果卻是慘敗收場。



日本偷襲珍珠港後，促使美軍加入二戰，數年後在廣島市和長崎市投下原子彈，令日本認輸投降。（影片截圖）

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經常講解中外古今歷史的YouTube頻道「cheap」，當然會有觸及二戰題材的影片，其中「日本為什麼要偷襲珍珠港? 為何全國都搭上了失智列車」講述隨着明治維新脫亞入歐後，日本在甲午戰爭、日俄戰爭中取得勝利，躋身世界強國之一，到了1920年代，美日貿易摩擦愈來愈大，日本軍國主義勢力逐漸抬頭，當中陸軍內部更分為「皇道派」及「統制派」，雖然雙方都想改革，但方向不同，前者主張將蘇聯當成頭號敵人，後者卻劍指西方列強，主張朝中國擴張。

踏上軍國主義之路

去到1931年，日本吞併中國東北，無視國際指責而成立滿州國，令日本在外交上逐漸被孤立，1936年「皇道派」青年軍官政變失敗，令「皇道派」走向衰落，亦讓「統制派」掌握實權，開始踏上軍國主義之路，1937年7月「蘆溝橋事變」，中日全面開戰，雖然日本在初期戰事中佔了上風，但由於中國國土廣大，令日軍補給出現困難，戰事陷入膠着狀態。

中國被入侵後盡量拖延戰事

當時每一個國家對中日戰爭都持不同態度，中國則想借助德國及蘇聯的軍事顧問，先武裝自己，對於和日本的戰事希望能拖多久就多久，等待國際援助。

中國想借助德國及蘇聯的軍事顧問，對於和日本的戰事希望能拖多久就多久，以等待國際援助。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

美國傾向中立

至於其他國家，當時美國國內亦有兩種聲音，其中一種立場傾向孤立，換言之，美國在中日兩邊做生意，以謀求自身最大利益，但如果強盛一方打敗另一方，美國利益受損，另一種則是被蘇聯操控的「反法西斯和平主義」，認為日本是「大法西斯」，蔣介石只是「小法西斯」，對兩方都要禁運武器，如果兩個「法西斯」一旦開戰，就對雙方採取全方位武器禁運及貿易制裁。

面對中日戰爭，美國國內其中一種立場傾向孤立，美國在中日兩邊做生意，謀求自身最大利益。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

蘇聯停止援助中國

蘇聯則繼續將重心放在歐洲，希望日本切勿打到上西伯利亞，最好中日兩國打到天昏地暗，就可以趁亂干涉中國內部，而日本樂得蘇聯及美國都沒有加入中日戰爭。

但理想歸理想，到了1939年5月，日本與蘇聯始終在蒙古與滿州的邊界打了一場，結果日本落敗；1941年4月13日，兩國簽訂《蘇日中立條約》，令到日本事後不敢再招惹蘇聯，包括不再打西伯利亞的注意，轉為南進攻佔東南亞，蘇聯亦限於條約內容，停止對中國的援助，讓日本可以專心對付中國，中國反而變成最大輸家。

美國向日本實施石油禁令

1940年9月，日本趁法國被德國打敗時，趁亂入侵法屬越南，截斷蔣介石運輸能力最大的滇越補給路線，甚至奪取更多戰略物資，同時德國、意大利及日本三國軸心成立，給了日本發動更大戰爭的信心；到了1941年7月，日本在越南建造軍事基地，這個舉動讓控制緬甸及馬來亞的英國與其盟友美國都感到威脅，美國不再容忍，當時美國總統小羅斯福要求日本退出中國與中南半島，日本當然沒有理會。兩天後，美國下令禁止對日本出口多項戰略資源，包括石油及鋼鐵，而且凍結日本在美國的資產，並找來在東南亞都有殖民地的英國及荷蘭，組成「包圍網」聯手制裁日本。在失去美國的石油供應下，日本估計中日戰爭只能支持到兩年，之後所有軍艦、飛機及大炮變成廢鐵，日本屆時就能投降。雖然已想到這種情況，但當時仍然無人敢提從中國撤軍，因為誰敢提誰就是日奸。

東條英機接任日本首相

在這種絕境下，日本看中東南亞豐富物資及龐大人口，開始擴大侵略範圍，例如越南能提供大米，馬來亞有世界第一的橡膠及錫，荷蘭殖民統治的印尼有石油，法國及荷蘭在1940年7月被德國打敗，英國本土不少地方也被炸毀，這些西方國家對東南亞無心無力理會，是發動侵略的良好時機。所以到了1941年10月，「統制派」中最激進的主戰派東條英機接任成為日本首相後，由於他本身好戰，不斷鼓吹唯有打仗才能粉碎「包圍網」，國內媒體亦推波助瀾，營造出一種「此仗必打、日本必勝」的氣氛，若有媒體敢寫皇軍壞話，必定遭到憤青報復，甚至是死亡威脅，導致無人敢講真話。

1941年10月，「統制派」中最激進的主戰派東條英機接任成為日本首相，由於他本身好戰，不斷鼓吹唯有打仗才能粉碎妁美國為首的「包圍網」。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

日本密謀偷襲珍珠港

當時日本政府高層認為在石油還未耗完時，應該盡快與美國開戰，以奪取東南亞的資源，所以密謀偷襲珍珠港及入侵南洋，由於英國的主力放在歐洲、地中海及北非，所以在南洋的英軍是比較容易對付。

至於美國方面，日本聯合艦隊司令山本五十六由於是美國哈佛大學的高材生，而且擔任過駐美武官，對美國有相當了解，見識過對方強大的工業能力，是國內少數「親美派」，山本五十六反對日本與中國開戰，亦反對日本加入三國軸心，因此被日本右翼憤青當成日奸，甚至是刺殺對象，所以即使他反對日本與美國開戰，但都被迫隨波逐流，他制定一個偷襲珍珠港計劃，必須全殲美國太平洋艦隊，同時攻下東南亞，速戰速決奪取石油及橡膠，這樣才能為日本爭取至少6個月的戰略優勢，甚至把美國逼到願意談判。

1941年12月7日，日本按照計劃偷襲珍珠港，詎料反而喚醒美國加入二戰，最終美軍在1945年8月6日及8月9日，分別在日本廣島市和長崎市各投下一枚原子彈，死傷慘重令日本認輸投降。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）