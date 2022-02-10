疫苗通行證增7類情況豁免│可經商場返家上班？入去買外賣得唔得？

【疫苗通行證／跨家庭聚會／599f規定表列處所／商場／食肆】政府將於本月24日推行疫苗通行證，屆時進入商場、超市街市、髮型屋、所有食肆等都需要接種疫苗，並使用「安心出行」作記錄，而今日（2月10日）起禁止跨家庭聚會。

不過，連日來有網民質疑政府解說不清，例如跨家庭及照顧者定義、工作場所是否涵蓋在內、若住所連接商場，未打針者是否無法回家？食物及衛生局副局長徐德義今午在記者會中進一步解釋政策，指疫苗通行證有7類情況可豁免，又說如果必須通過相關場所才能到達居所或工作地點，可以視為不遵守規定的合理辯解。



政府將於本月24日推行疫苗通行證，屆時進入商場、超市街市、髮型屋、所有食肆等都需要接種疫苗。（資料圖片）

政府目前將社交距離措施收緊到最嚴厲，公眾地方限聚令人數由4人收緊至2人、髮型屋納入須關閉的表列處所，直至「疫苗通行證」推出後再重開，屆時會要求進入者須完成接種疫苗，而今日（2月10日）起禁止2戶以上跨家庭聚會。至於本月24日實施的「疫苗通行證」，將擴大覆蓋商場、百貨公司、街市市集、超市、宗教場所等。

消息一出即引起網民熱論，關注何謂跨家庭、子女探望父母是否被禁止、照顧者定義是什麼、工作場所是否涵蓋在內，以及若住所連接商場，未打針者是否無法回家等。

食物及衛生局副局長徐德義今午在記者會中進一步解釋政策。跨家庭聚會方面，他說任何私人處所進行2戶以上聚集會被禁止，而法例設計以每一住戶計算，「同一屋簷下就計同一戶」，照顧者則可獲豁免；另外，工作場所、進行必須修理工作等情況，亦不受多戶聚集限制。但他強調，每個個案處理都會按實際情況處理，會在執法指引中提醒執法人員相關因素。

食物及衛生局副局長徐德義今午在記者會中進一步解釋政策。（李澤彤攝）

至於疫苗通行證，徐德義指出個別情況是可獲豁免，包括如果進入相關處所唯一目的是：

●購買或領取外賣食物或飲料

●交付或領取物品

●進行必須的修理工作

●接受疫苗的接種

●診治

●指定檢測

●接受必要的政府服務，例如申請牌照，或參與任何法律程序



徐德義其後再補充，指如個別人士必須通過相關場所，才能到達居所或工作地點，可以視為不遵守有關規定的合理辯解，但在相關場所裏工作的人不會獲得豁免。他又承認，法例條文未必可巨細無遺列出相關事項，並重申會有指引。