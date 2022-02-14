理想與現實｜髮型師拍心口可剪到「模特兒一樣」　美女望鏡秒崩潰

我想要用一個浪漫微彎不太需要花時間整理的髮型。因為很久很久沒有整理我的鳥頭，所以想趁過年來整理一下！



文：女網友發表於美妝公社

我本身有嚴重自然捲，在燙髮時一直有跟設計師溝通，也說了不能做到我想要的感覺就算了，不要勉強。

但設計師不斷拍心口保證可以做到一摸一樣，甚至跟我說很簡單！過程中我覺得她操作有問題，一直糾正她不能這樣操作，也一直說哪裡不要剪（我學過美髮），但設計師還是依然故我，要剪短我的頭髮、硬要搭配離子夾混燙，完全不理我，搞到我心裡很緊張，但還是選擇相信她一次，結果……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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還是毀了，不然我底子原本還不差……而且因我原本頭頂很鬆，卻被燙到很塌，很像安全帽戴很久一樣。

燙+護共花了快$5000台幣，坐了快四小時，跟我說和模特兒髮型一樣，到底哪裡一樣？我氣炸了！頭髮還被燙壞，好想哭……各位美麗的前輩+髮型神人，有辦法補救嗎？是要洗直還是自己整理，摸摸鼻子算了？因為我是會自己整理的人，像模特兒髮型那樣弄，只是需要很多時間就是了。

網民反應：「我是也是自然捲，設計師建議離子燙髮尾C型燙，毛頭也微C這樣就不會很塌」、「我也是染前很認真跟設計師討論跟看色卡，結果染後顏色完全不同色～氣炸了」、「洗完擦乾趁頭髮微濕抹髮油再吹，邊吹邊用手往內繞，應該會比較不毛躁」、「你頭髮被弄得好毛躁，他那溫度太高哦，頭髮都斷了？自己買離子夾再補足一下應該還是可以的，溫度別太高用最低的來順頭髮就好，離過年還有幾天，讓頭髮休息幾天再弄，這幾天先做護髮動作」、「我10次說要用成像志玲11次會變動力火車的志琳」、「妳有燙？我不信！我不信！這是早上睡過頭來不及梳的頭髮啊～」、「你想要的那個髮型是不是也是要經過吹整才會變這樣？嚴重細自然捲的我已嚐遍各種方法了」。

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