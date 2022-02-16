睡前喝水可預防中風？台男喪飲5000cc再「加料」　醫生揭恐怖下場

【中風】水份是人體最重要的組成，維持各種生理活動，一般人體重乘以30為基本水量。近日網路流傳，睡前大量喝水可預防中風。



台灣女醫生陳欣湄表示，引發中風的原因有很多，首先為疾病型，像是糖尿病、高血壓、高血脂、天生有凝血問題或服用特殊藥物，確實會增加中風的風險。其次是肥胖、抽菸、喝酒、高油飲食等生活中的風險，但從來沒有在中風的風險因子中看到少喝水這個項目：「從科學上來看，喝水預防中風是說不通的 。」

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陳欣湄在節目《醫師好辣》中分享因聽信睡前喝水能防中風的謠言，而發生意外的案例，一名60多歲的友人，被診斷出有心臟方面的問題，台灣醫生提醒可能會中風或心肌梗塞，務必要很小心，他聽到「每天喝5000c.c.的水，可以防止心血管疾病」的說法後，就開始大量喝水。

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由於晚上會吃安眠藥，吃完後肌肉放鬆，所以起來的時候有點昏昏沉沉，加上光線昏暗不慎跌倒，導致顏面跟髖骨骨折，從那次之後行動較為困難而臥床，接著因為肺炎反覆感染，6個月後不幸過世。

陳欣湄強調，喝水是一件很好的事，但須注意喝的時間點以及適量，晚上9點以後要稍微限制一下飲水量，可以在床邊放一杯水，方便早上起來就先喝一杯。

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