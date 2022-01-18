鼻鼾｜引發高血壓仲會增加中風機率？3個動作幫助緩解鼻鼾

即使打鼾並非出於自願，但打鼾還是造成枕邊人的困擾，但除了干擾到旁人外，打鼾其實對身體也有巨大的影響。



打呼除了會造成頸動脈狹窄外，若嚴重一些演變為「睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）」身體會長期缺氧，引發高血壓、心律不整，甚至增加中風機率。

緩解打鼾3動作（按圖👇👇👇）

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1. 隨時做深呼吸

可以為身體增加供氧量，並改善因喉部肌肉張力鬆弛造成的打鼾；另一方面也可降低氣流速度、減少氣流擾動，能改善軟組織增生。

2. 口腔周圍肌肉訓練

先將視線平視前方，然後仰頭成45度角後，將下巴往上頂出，然後再慢慢回復原狀，按照順序每個動作維持5秒鐘，進行30下就可，此動作可伸展咽喉部肌肉，天天做就可改善打呼情形。

3. 側睡

採側睡臥，讓舌頭不往後傾擋到呼吸道，可降低舌頭堵塞呼吸道的機率，解決引起打呼的問題。並可加上抱枕的使用，以分散身體側面的負擔，幫助維持整晚側臥的姿勢，降低呼吸道不暢通的機率。

若長期打鼾音量愈來愈大，且出現白天嗜睡、易疲累及合併睡眠時呼吸中止等症狀，應請求助醫療來解決。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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