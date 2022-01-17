面癱｜嘴角歪斜、流口水未必係中風！4類人容易發生顏面神經麻痺

在過去，台灣名人蔡康永、白冰冰甚至行政院長蘇貞昌都曾「臉歪」！冬天除了好發腦中風，也要小心顏面神經麻痺。有些民眾突然半邊臉癱掉、眼歪嘴斜，以為自己中風，其實還有另一個可能是「顏面神經麻痺」。醫師指出，顏面神經麻痺在臨床上很常見，也就是周邊神經麻痺。



顏面神經麻痺分為：中樞型、周邊型

台灣亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說明，顏面神經麻痺俗稱「面癱」，可以分為：中樞型及周邊型2種。中樞型的顏面神經麻痺，常見因為腦中風、腦腫瘤或頭部外傷所引起；而周邊型的顏面神經麻痺，推測大部分是病毒感染，或是自體免疫失調、生活壓力引起的。

顏面神經麻痺和中風如何分辨？注意你的「抬頭紋」（按圖👇👇👇）

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要如何分辨自己是顏面神經麻痺還是中風？甄瑞興表示，如果是顏面神經麻痺，不單只會流口水，同時會合併眼睛閉不起來、嘴角歪斜，抬頭紋也會消失。所以周邊型顏面神經麻痺，整個半邊臉都會失控、沒表情。

如果是一般中風的話，只會影響到下半臉，發生嘴巴歪、流口水，但眼睛是可以閉起來的，抬頭紋也會呈現。

顏面神經麻痺好發族群有哪些？

面癱高危險群（健康2.0授權使用）

▼面癱改善穴位及按法（按圖👇👇👇）

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至於，顏面神經麻痺的好發族群，甄瑞興提醒，例如懷孕婦女和糖尿病患者相對比較容易罹患；另外，大部分得病者，臨床發現都跟「免疫系統低落」有關，例如失眠、睡不好、熬夜、過度勞累造成免疫力差等等，進而受到病毒感染，有些病毒會侵犯中樞神經系統，導致顏面神經麻痺。

把握黃金時間！臉癱48小時內一定要就醫

甄瑞興強調，如果民眾發生顏面神經麻痺，有一件事很重要，就是要在「48小時」內求醫，才能達到有效治療。因為48小時內黃金時間，用類固醇的治療成功率很高，有8、9成消腫之後，面容也會恢復正常，臨床上大部分的個案都有很好的效果。但萬一過了3、5天後才看醫生，神經系統已經壞死不可逆，可能一輩子嘴巴都會歪一邊。

天冷易好發，該如何預防？

另外，進入秋冬天氣變冷時，容易抵抗力差，若加上衣服穿得不夠，有時候小感冒可能就讓免疫系統下降，同時併發顏面神經麻痺。

所以，要預防顏面神經麻痺的發生，甄瑞興建議，要保持好自身的身體狀況，注意適當運動、健康飲食、維持免疫功能正常，還有不要熬夜，保持心情愉快，這些都能讓抵抗力比較好，不讓病毒找上你。

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