港男約外籍女食甜品　唔識心太軟英文　講咗呢句被隔籬枱笑到面黃

只要你不尷尬，尷尬的就是別人！有港男於討論區發文表示，日前與一名外籍女子約會，兩人去吃甜品時，外籍女子指着心太軟的相片問是什麼甜品，他不知心太軟的英文，隨口說了「Heart too soft」，結果被鄰桌的男食客笑他，外籍女子亦皺起眉頭，讓他感到「好尷尬」。



有港男於討論區發文表示，日前與一名外籍女子約會吃甜品，其間女子指着心太軟的相片問是什麼甜品，他不知心太軟的英文，隨口說了「Heart too soft」，結果被鄰桌的男食客笑他。（Nicola Pavan@Unsplash）

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該名港男於連登討論區以「同鬼妹去食甜品俾個MK仔笑到面都黃點算？」為題發文表示，日前與一名外籍女子到旺角約會，兩人吃飯後去吃甜品，他們進了一間沒英文餐牌的甜品店，他問外籍女子想吃什麼，對方隨即指着心太軟的相片問是什麼甜品，他不知心太軟的英文，「口快快講咗Heart too soft」，結果「隔籬條MK仔笑到噴咗」，外籍女子亦皺起眉頭，讓他感到「好尷尬」。他說，後來上網查找資料才知道心太軟的正確英文為「Chocolate lava cake」。

有網民留言教他化解尷尬的方法，「你大返個MK仔問佢識唔識英文囉」、「其實唔使怕俾人笑，Literal meaning（字面意思）的確係Heart too soft，可以解釋畀個鬼妹聽原來香港人幫甜品改名會有啲咁有趣嘅文化」、「師兄梗係第一次溝鬼妹，其實咁樣翻譯菜單係情趣嚟」。