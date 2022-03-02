霧化消毒槍咪亂用！網民貪外型靚買入　專家曾指入肺可致肺纖維化

疫情嚴峻，勤力消毒成為主要防疫措施，但亦需要小心選擇消毒工具！有網民分享從淘寶購入霧化消毒槍，但引來留言提醒霧化後的消毒液體容易入肺，傷害隨時比新冠肺炎更加嚴重。港大化學系博士K Kwong鄺士山曾指，霧化式消毒劑一旦吸入人體將傷及肺部，嚴重可至肺纖維化，並引述過去殺菌劑生產商「利潔時」（Reckitt Benckiser）的案例。



樓主購入1支與圖片同款的霧化消毒槍，指「買佢就係貪佢外型靚」。（淘寶網）

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有網民在facebook群組「淘寶開心share」上發文，稱從淘寶購入1支霧化消毒槍，直言「買佢就係貪佢外型靚」。從照片可見，該支霧化消毒槍的槍口位下方可以擰入1個裝有消毒液體的小瓶，將液體霧化噴出。根據淘寶網上的產品說明，該霧化消毒槍標榜「可對人體進行噴射」、「適用於各種消毒藥水」、「常溫噴霧效果更安全」。

帖文引來網民熱烈回應，指霧化消毒槍隨時會對身體帶來更大傷害，「霧化會吸入人體，肺會傷，電視有講過」、「24小時幫個肺殺菌，包保安全」、「霧化消毒劑吸入對人體有害」、「未中肺炎個肺已經吸晒呢啲霧化花晒啦」。有人更擔心，霧化消毒槍如果使用酒精而且濃度太高，可能會引起火災。

港大化學系博士K Kwong鄺士山曾發文表示霧化消毒可能會傷害人體。（資料圖片）

K Kwong於疫情初期曾在facebook發帖講述霧化式消毒劑的隱患，表示市面標榜「無毒」的噴霧或霧化式含氯消毒劑，當吸入肺部後隨時「唔只殺菌，自己都殺」。他引述內地案例，指曾有人在密封空間使用防水噴霧噴大量衣服鞋物，結果排水物質黏在肺部，導致肺部永久纖維化。至於消毒液體選擇方面，他指酒精霧化後會揮發，「少吸唔怕」；惟漂白水等消毒劑一經霧化，吸入肺部後便不會消失。

他又曾分享韓國加濕器殺菌劑慘劇的報道，當中牽涉有毒殺菌劑被放入加濕器後霧化，被使用者一家吸入肺部，導致少年呼吸困難，需一生靠氧氣瓶協助呼吸的個案。受害者成俊在約1歲時因發燒及呼吸困難被媽媽帶往求醫，後來久未病癒，被送到深切治療部近1年，需要用氧氣瓶協助呼吸和靠胃喉進食，至今外出仍要帶着整瓶氧氣樽。成俊媽媽一直找不到病因，直至韓國加濕器殺菌劑事件在2011年被揭發，才知道是殺菌劑惹的禍。

直至2015年，韓國檢察當局才決定調查涉事殺菌劑生產商「利潔時」（Reckitt Benckiser），殺菌劑亦停售。至2016年5月，利潔時曾召開記者會向公眾致歉，仍難以撫平受害者家屬的悲痛。

同場加映：新冠肺炎肆虐以來，專家早已不斷提醒巿民抗疫關鍵，包括3大高危播毒位、20個日常隱藏病毒的陰濕位及戴口罩的重要步驟，在疫巿時刻，大家齊來重溫。



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