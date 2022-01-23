日本強迫症男遇疫情變消毒狂魔　瘋狂抹嘢影片意外爆紅：超治癒！

大多數的年輕人下班到家後，都是左腳踩右腳把鞋脫了，襪子和包包一扔，然後就躺著等外賣。疲憊了一天的他們，此刻就只想放空。



但是日本有一位小哥，回到家之後比上班還忙，他既不著急吃飯，女朋友也先放在一邊，而是先處理好個人衛生。

進門以後小哥先把頭盔、口袋裏的鑰匙、手機放在頭頂的櫃子裏。鞋子脫掉後，小哥開始用噴劑給鞋子消毒，再用濕巾把鞋子擦乾凈。比起出門前再擦鞋子，提前一天做好準備工作能節省時間，主要小哥心裏也舒服……

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擦完鞋子後小哥開始洗手，因為手是髒的，小哥按壓洗手液時還抽了一張紙巾墊著。接著就是反覆的搓洗，把水費洗出不要錢的感覺。把手洗乾凈後，小哥用了另一種洗手液開始仔細洗眼鏡。洗完眼鏡，再給wifi蛋、手機消毒。消毒一遍還不過癮，還要用濕巾和紙巾反復擦拭。每天背的包包當然也不能落下。沒洗手前，摸過的櫃子和門把手也要擦拭一遍。

全部擦完後，小哥準備洗澡了。先拿好換洗衣服，再擺好洗漱工具，這瓶瓶罐罐比日美醬用的還多，看樣是想把自己洗禿嚕皮。洗完澡之後，還要用毛巾把瓶瓶罐罐擦乾凈，我懷疑小哥家裏是不是沒有水垢。浴缸也要把水漬擦掉哦。最後再把所有用過的毛巾和換洗的衣服丟進洗衣機裏，然後放了至少兩種洗衣液，瓶蓋也不忘記沖乾凈。

本以為做完以上這一切，總能歇一歇吃個飯了吧，沒想到小哥又把客廳所有的東西搬到浴室，因為他要開始擦地了……看這鋥光瓦亮的地面和小哥認認真真的樣子，日美醬真是自愧不如。看來保持乾凈已經成為了小哥的「精神食糧」，這樣的男朋友在哪裏？請給我來一打……

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