S形女神示範「吊帶褲正確穿法」秒吸過萬Like　本尊IG穿搭更噴血

馬來西亞正妹沛妤（Hera）擁有高挑纖細好身材、甜美陽光的笑容，亮眼外型在Instagram吸引近90萬名粉絲追蹤。



在網路上人氣相當高的她，私下經常PO文分享日常，也不吝秀出傲人曲線，美照總是引起熱烈反應。

她日前穿吊帶褲，裡面全裸上陣，側面滑出雪乳，畫面超火辣……

「吊帶褲正確穿法」秒吸過萬人讚好 IG其他衣着同樣犯規（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 42

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

沛妤日前上傳一張美照，寫道「少點擔心，多點微笑」，而她身上只穿了一件牛仔吊帶褲，裡面上半身全裸，下方短褲露出白皙美腿，長髮披肩、低頭看著手機甜笑，左手一抬，側邊大面積肌膚直接被看光，渾圓雪乳更是溢出胸前布料，性感中又帶點清純氣息，直接把網友都電暈！

辣照曝光，湧入超過萬人搶看，紛紛暴動回應「好辣」、「就是那麼的美」、「超美的」、「這造型太讚了」、「女神身材超棒的」、「這身材完美啊」、「不知不覺就流鼻血了」、「笑容也超好看」、「也太性感了吧」、「哇……這身材真是愛了」。

【同場加映】瘋傳台cafe噴血圍裙美女店員 真身原來係佢：來店裡我來服務你吧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 43

【同場加映】日本國民寫真偶像選舉大混戰 8噴血美少女搶次世代水着女王寶座（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 35

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】