日本網友發現地下隱身奇景似足「地獄入口」　原來係戰時遺跡？

日本有47個都道府縣，除了一般人熟知的東京、大阪等都市以外，更有許多鮮為人知的鄉村秘境，甚至連日本人自己都不太清楚。



最近一位日本網友，就找到一個充滿魔幻風格的地方，引起其他網友的討論。

【圖輯】日本網友：該不會是地獄的入口吧？（點圖放大看👇👇👇）

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根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡探索日本海內外秘境、廢墟，自稱是「都市探險家」的日本twitter網友「urbex_34」，最近分享一張照片。畫面中前方則架起了神社才有的「鳥居」，但四周卻是處在一個洞窟內，氣氛顯得相當神秘。

urbex_34說明，這張照片的地點位於日本東部某個入口被淹沒的地下通道，據說是過去戰爭時所挖掘的，因此他在探索時，還全身穿著著相關裝備，並準備手電筒照明。而見到眼前如幻想般的景象，更讓他為之震懾，同時有著感動和敬畏的心情。

網友們也紛紛回應「這是在哪呢」、「該不會是地獄的入口吧」、「是怎麼找到這種地方的啊」、「好莊嚴的風景啊」。報導最後也指出，或許在日本的地下，還有許多像這樣的環境，等待人們的挖掘也說不定。

【同場加映】日本東海村核泄漏 男廠工受核輻射 83天內急速潰爛畫面極震撼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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