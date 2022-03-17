「巨粗猛蛇」塞爆酒罐千祈咪打開！眼利網民揭仍在生：一開咬死人

愈看愈毛骨悚然！一名台灣男子在朋友老家挖到30年前的「蛇酒」，仔細一看裡面多條巨蛇，有的身體粗壯到猶如手臂，整個塞得滿滿的，嚇得他著急地上網詢問，沒想到引來行家急喊裡面有3種蛇，而且還沒死透，亂打開罐子恐咬死人。



該名網友在Facebook《爆廢公社》表示，他在朋友老家中挖到一罐蛇酒，應該存放20至30年時間，裡面還有好幾種蛇，因為他也不敢打開查看，想來請問各位「還可以喝嗎？」

【圖輯】網民：「我爸一個朋友開20年蛇酒結果被咬了…」點圖放大看網民留言及「蛇酒」照片👇👇👇

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從附圖畫面可見，老舊木櫃中有個長圓形透明罐子，封口處還特別用塑膠袋蓋住，以防酒氣洩出，而罐中景象更是驚人，只見裡面塞滿大大小小的蛇，初估也有10幾條，而且蛇的品種也不相同，有的蛇身甚至粗壯到如人類手臂，愈看愈驚悚，打開罐子真的需要勇氣。

畫面曝光後，網友紛紛留言說，「圖片中可以辨認的，至少三種蛇：雨傘節、龜殼花、眼鏡蛇」、「30年屍水」、「倒出來會不會是福馬林」、「喝了很補的」、「充滿愛細菌的罐子」、「這個蠻補的啊，20-30年剛好啦，不過是藥用的，別隨便喝」。

不過，有不少網友眼尖發現，裡面有一條蛇根本還沒死，還將頭伸向瓶子最上頭出口處，「有一隻探頭起來呼吸」、「我爸一個朋友開20年蛇酒結果被咬了」、「開蓋時小心，之前有新聞，蛇突然彈出來咬人一口」、「小心頭部沒浸泡到酒的那一隻，聽說這樣活著的機會是有的，只要被浸泡過藥酒的毒蛇咬到，好像都救不回來」。

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