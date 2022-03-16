路邊驚見異形蝌蚪！台男靠近被咬出三個洞大噴血　網民：惡過毒蛇

「還有救嗎？」台灣一名男子走在路上竟然被「三角巨怪」狠咬噴血，腳底瞬間噴血冒出3個大洞，模樣相當驚悚，他趕緊上網求救，網友一看整個搖頭嘆氣「沒救了」，比毒蛇還凶猛。



該名男子在Facebook《爆廢公社二館》曬出照片，畫面中可見男子腳底板有3個大血洞，傷口呈現3角排列形狀，而且還不斷冒處血絲，畫面極為可怕；而另一張照片則是曬出元凶，只見泥濘中有一條「三角巨怪」，頭部為三角形，但尾巴卻是細長一條，猶如一個巨型蝌蚪，看不出是何種生物。男子也崩潰寫下「還有救嗎？」

【圖輯】網民：應該沒救了！（點圖放大看「異形蝌蚪」真身是什麼👇👇👇）

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PO文一出，立刻引來超過5000名網友留言，「應該沒救了」、「這蛇頭怎麼這麼大，身體細細的」、「沒救了，小時候都說三角頭的超毒」、「可能要截肢了！病毒擴散到很快，馬上就會發黑」。

事實上，這條三角巨怪其實是一條插座而已，讓不少眼利網友打趣笑噴，「這傷好像220v咬痕」、「好面熟的傷口，220V蛇咬的」、「想說不先去看醫生文PO文、原來是3插頭」、「這是220V的電蛇，沒被電死都還有救」。

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