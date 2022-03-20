疫苗通行證提早5月底打齊3針｜打唔切針點算？要留意呢個寬限期

【疫苗通行證】政府宣布調整「疫苗通行證」接種疫苗要求，包括把「疫苗通行證」第三階段實施日期，即接種3針要求由6月底提前至5月底，以及康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求等。不少網民關注若5月31日前未夠時間打足3針疫苗，可如何處理。

根據政府最新規定，5月31日起，如未夠期接種第3針疫苗人士，會有一段寬限期。究竟寬限期有多久？疫苗通行證最新時間表？康復者又要何時接種疫苗？以下一一話你知。



政府宣布調整「疫苗通行證」接種疫苗要求。（資料圖片）

政府今午（20日）透過新聞處發稿，宣布為進一步鼓勵市民盡快接種疫苗，會調整現行疫苗通行證安排，包括把「疫苗通行證」第3階段（須接種第3針）實施日期，由原來6月30日，提前1個月至5月31日，接種第2劑和第3劑疫苗之間的寬限期，亦會大幅削減三分一，由9個月減至6個月。

打第2針及第3針間寬限期多久？

政府突提早接種第3針要求時限，不少網民直指失預算，擔心現時剛接種第1劑疫苗或第2劑疫苗，若5月31日前仍未夠期接種第3針疫苗，是否無法用「疫苗通行證」出街甚至上班，擔心進一步影響生計，「打唔切針點算？」、「係咪無得返工？」、「咁多人要打針，好驚book唔到…」、「政府其實夠唔夠人手配額打針？」。

不過，市民其實毋須太擔心，事關政府列明，5月31日實施「疫苗通行證」第3階段時，接種第2劑疫苗後未滿6個月的12歲或以上人士（非康復者），其「疫苗通行證」仍然有效，惟須於接種第2劑疫苗後6個月內接種第3劑疫苗，才可繼續使用「疫苗通行證」。故何時接種第3針，仍要視乎第2針接種時間。

市民現時出入多個指定處所，都要使用安心出行及疫苗通行證。（歐家樂攝）

康復者接種要求亦有更改



至於康復者接種疫苗要求，可看以下3點：

（1）12歲或以上康復者，如在感染前已接種第2或第3劑疫苗，或仍在康復後6個月內，「疫苗通行證」下無額外接種要求。

（2）12歲或以上已康復滿6個月，而感染前未接種疫苗的康復者，在第1階段（4月29日或以前）須接種第1劑疫苗才能使用「疫苗通行證」；第2和第3階段（即4月30日起），康復後在接種第1劑疫苗後的6個月內，仍能使用「疫苗通行證」；如超出6個月，則需要接種第2劑疫苗才能繼續使用「疫苗通行證」。該要求不適用於接種了1劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

（3）12歲或以上已康復滿6個月，而感染前亦已接種1劑疫苗的康復者，在第1階段期間（即4月29日或以前），「疫苗通行證」下無額外接種要求；第2和第3階段期間（即4月30日起），康復滿6個月後，需要接種第2劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。接種第2劑的要求，不適用於接種了1劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。