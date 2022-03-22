中學生強忍噴嚏致劇烈胸痛　痛足一日突入急症室　X光揭恐怖真相

許多人在打噴嚏的時候，會用手捏住鼻子或強行忍住，以免太大聲影響到別人，傳播飛沫，這些在醫生眼中都是非常危險的行為。



台灣一名13歲的中學生，上課時為了避免吵到同學，即使想打噴嚏也刻意忍了下來，沒想到隔天胸痛掛急診，照了X光片發現真的憋出內傷。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣急診科醫生柯世祐在節目《醫師好辣》中表示，這名中學生前一晚在補習班上課的時候，突然想要打噴嚏又怕吵到別人，所以捏著鼻子強忍住，之後就感覺身體怪怪的，跟媽媽反映，卻說是被「煞到」，要他多喝溫開水就好。隔天胸口越來越痛，忍到放學實在受不了，媽媽才陪著他掛急診。

柯世祐安排中學生照X光，結果看到縱膈腔的氣腫、皮下氣腫，接著進一步做電腦斷層確認，縱膈腔裡原本應該有氣管、血管跟淋巴軟組織，顯影卻是漆黑一片。柯世祐解釋，黑色的部分都是空氣，應該是他憋的時候壓力太大，肺泡有一些小的傷口，氣就跑到皮下、縱膈腔。

最後這名同學住進胸腔外科治療，吸了氧氣之後，皮下的氣泡就慢慢被身體吸收掉，沒有大礙。主持人徐乃麟也提醒，打噴嚏的力道非常大，千萬不要捏住鼻子，真的會有氣胸的狀況。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】