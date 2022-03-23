間屋住咗17年　前業主突然聯絡仲提出一個過份要求　網民建議報警

倘若一間房子住了17年，前屋主突然出現說要討回遺留物品，是你會怎麼做？



最近有一名女網友分享，她原先租屋6年，之後決定買下房東房子，至今也已11年，不料最近前屋主卻跟她說，要求歸還「一件親手織的毛線衣跟披肩」，還說若被丟棄了也一定要找到撿走的人，讓她十分傻眼與無奈。

前後住足17年先嚟要人還衫？網民估另有圖謀 點圖睇原文全文同網友留言▼▼▼

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原PO在臉書社團「爆怨2公社」透露，前房東也是前屋主，稱說2樓靠近天花板的置物櫃內，放著一件她親手織的毛線衣跟披肩，要求歸還。但原PO直呼傻眼，先前向對方租屋6年，從未聽她提起，自己完全根本不知道這回事。女網友說，後來她向前屋主買下這間房子，至今也過了整整11年，「當初交屋前有請對方把屬於她的物品帶走，前屋主也有照做，剩餘的就是不要的垃圾，我就直接清掉」。從租屋到買屋至今整整17年，前屋主卻在近日出面，一直向她討毛線衣和披肩，還說若是丟了得找出撿走的人。原PO大嘆：「我不是不想幫她，而是17年，你叫我上哪兒去呢？她一直叫我一定要找出來？如果是你們會怎麼回應她？」

看完原PO的遭遇，引發網友們討論，上千則留言回應；絕大多數人都勸女網友「別理她」，反正對方也不能怎麼樣，畢竟現在房屋所有權在妳身上，對方沒帶走的就算是廢棄物，若是要更狠一點，「我會直接封鎖她，再來鬧就是報警了」。另外也有其他人猜測，前屋主的行為「極大機率是失智」，有可能是因為退化，導致出現時空錯亂，請前屋主家人務必要帶她去看醫生；不過，也有過來人提醒注意當中陷阱，「房東很愛來這招，大學跟同學在外面租房也碰到類似的事情，最後就凹你不退押金」，要原PO得小心。

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