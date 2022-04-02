12星座｜邊個星座最多牙籤仔？一個星座性慾極強卻是牙籤仔集中營

情到深處自然會有激情和欲望的出現，性愛作為情侶間動作的一種和諧象徵，也被人們看作是生活品質的一方面。遇到了“牙籤仔”你該怎麼辦呢？



儘管在相學上有說法鼻子大的男人性器官大，尖下巴長臉的男人性能力也不錯。但是現實生活中牙籤仔也很多呢，哪個星座的牙籤仔最多呢？來揭曉下吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第一名：天蠍座

有很多的星座版本認為天蠍座的男人性能力很強，再加上掌管的是人類的性器官，那一定夠大夠棒吧！但是事實並非如此呢，天蠍男的活兒好恐怕是大部分人所承認的，但是天蠍男的牙籤男幾率也是最大的。更多天蠍男在床上並不是靠工具大來給伴侶享受的，相反天蠍男對於一個女人的支配和征服，是從身體上的愉悅開始的，他很關注女人們在床第間的感受，最大限度的滿足女人們的尋求。

第二名：雙魚座

雙魚男本身就懶散些，不喜歡鍛煉。所以整個人看起來有幾分臃腫。一般比較胖的男人，部分脂肪被隱藏在大腿內側中，所以看起來工具很小。在更多嘗試過雙魚男身體接觸的女人中都認為雙魚男的性能力真的很一般。雙魚男不喜歡運動和鍛煉，因此性愛運動上似乎總少了幾分持久力和女人們喜歡的野蠻和衝擊力。雙魚男給人的感覺就是溫柔小男人，恐怕“他”也很小呢！

第三名：雙子座

雙子男的感覺變動性很強，喜歡嘗試多次變換體位，堅持長時間的一個性愛動作可不是雙子男會選擇的方式呢！身體素質還不錯，不過工具並不是很大呢！硬性條件是沒有改變的了，不過雙子男的花樣還是蠻多的呢，不會讓伴侶覺得性愛過程中有乏味的感覺，雙子男是用技術掩蓋了自己一些缺點。但是雙子男貪圖更多的玩法，可是有時候女人們並不喜歡雙子男在短時間變來變去的感覺，就像他們的性格，變來變去的讓人捉摸不透呢！

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第四名：水瓶座

或許跟雙魚男特有相似之處的就是水瓶男也不是很喜歡運動，所以很多脂肪遮住了關鍵部位了，水瓶男的體力也不是特別好，在性愛進行中也是比較理性的一群男人，而沒有感性的感覺似乎就很難體驗到兩個人之間的愉悅，在這一點上無疑水瓶男做的並不是很好呢！工具也不是很大，愛愛的時候板著臉，這給女伴很不好的印象哦！牙籤男也就算了，遇到水瓶男這樣的牙籤男，還要小心翼翼的生怕他突然喊停，也是有點小小的無奈呢！

第五名：處女座

大部分處女男身上肉肉並不是很多，只是虛胖呢！也因此看起來性器官並不是特別大，再加上處女男在生活中各個方面都是比較挑剔的，給人的整個感覺就是活不好，東西小，服務態度還不好。當然處女男只是希望有個高標準的性愛，能讓兩個人在身體和感覺方面都能收穫美好的性愛。可是要求再高，也要從實際出發哦，牙籤男這個問題是要靠技術解決的。

第六名：金牛座

金牛男的持久力還是不錯的，而且性愛方面表現出來的風花雪月和溫柔也讓很多女人想想就覺得心癢。但不得不說的是金牛男也是牙籤男，金牛男是最具有吃貨特徵的一群人，減肥成了難題，也就有很多脂肪堆積在大腿內側或私密花園的邊緣。這些問題還是難不倒金牛男的，金牛男還是蠻注重肉體感受的。

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