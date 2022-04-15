IKEA八夾衣架竟是「收納神器」！隱藏多功能用途解決日常收納問題

一提到IKEA，可能很多人會想到一堆傢俱，包括有椅子、書桌、電腦桌、客廳沙發、燈飾及辦公用品等等，都是一系列簡約風格設計的傢俱。



而有一些傢俱當中隱藏著多種特殊用途，其中一款則是IKEA的8夾子衣架，適合適合懸掛及曬乾內衣和襪子等物品，而晾乾了又容易將衣服取下。

【圖輯】點圖放大看IKEA八夾衣架及它的「隱藏多功能用途」👇👇👇

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可見8夾子衣架是以波浪紋設計為主，可牢固地固定衣服。除此之外，扁平狀設計使你容易四出攜帶，真的方便多了。其實8夾子衣架還有一個特別的功能，它也可以當成「帽子收納神器」。

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對於家裡帽子太多的朋友，平時不戴的時候如果不注意收納好，折疊放的話，帽子很快就會變形。你們就應該購買這8夾子衣架收納你的帽子，幫你解決帽子收納的問題。不僅不佔地方又整理很方便，出門快速選帽子戴。

很多網友使用後，都說把帽子夾得非常緊，不容易掉落哦！重點是可以夾鴨舌帽、軟頂遮陽帽、漁夫帽、棒球帽等種類的帽子，都可掛上啊，把帽子擺得整整齊齊的。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】