小學生靠呢兩個詞語搞掂全部造句題　極詞貧卻獲網民齊讚醒目仔

小學生幾乎每天都要寫作業、寫考卷，為了多多練習、應用詞彙，照樣造句是不可缺少的一環，不過近日台灣有一名小朋友無論面對何種題目，都能用兩個字詞經過排列組合後輕鬆解答，令媽媽和一班大人看傻了眼。



台灣有位媽媽在Facebook Group《爆廢公社》貼出小學兒子的4張考卷，題目分別要求以「不單…還」、「不只…還」、「除了…之外」、「不但…還」，造出四個句子。

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她的兒子分別寫下「今天不單下大雨，還打雷，真可怕」、「今天不只下大雨，還打雷，真恐怖」、「今天除了下大雨之外，還打雷，真是恐怖」、「今天不但下大雨，還打雷，真恐怖」，全部的句子都有「下雨」跟「打雷」，甚至連形容詞都是「可怕」和「恐怖」交替。媽媽無奈地笑說：「我家兒子到底覺得下雨打雷有多恐怖」，也透露兒子是因為討厭作文，才想到這個方法。

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超狂萬用造句曝光後，吸引超過5千名網友朝聖，紛紛留言回應：「聰明啊！萬用句闖遍各種造句題目，不怕錯字被扣分」、「腦子有夠靈活」、「可以用打雷下雨寫出一本書了」、「你兒子善用了造句的BUG」、「當工程師的料，同一個模組換個皮就好」。

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